Kirchhundem: Auf Reiterhof fühlen sich die Pferde pudelwohl

Es ist ein echtes Schmuckstück und eine echte Erfolgsstory geworden. Die Rede ist vom Bewegungs- und Aktivstall auf dem Reiterhof der Familie Eickhoff in Kruberg. „Das ganze Gelände ist etwa 6000 Quadratmeter groß. Rechnet man die Gebäude und Einrichtungen ab, stehen den Pferden rund 4.500 bis 5.000 Quadratmeter matschfreie Fläche zur Verfügung“, berichtet Eigentümer Julian Eickhoff.

Doch geritten wird in Kruberg nicht erst seit diesem Sommer. Früher war die Mutterkuhhaltung die Haupterwerbsquelle des Hofes Eickhoff. 2006 wurde dann eine Reithalle mit 27 Pferdeeinstellboxen für Pensionspferde gebaut. In den folgenden Jahren reifte bei Julian Eickhoff die Idee, auf dem Gelände einen Bewegungs- und Aktivstall zu bauen.

Gesagt getan: Im Sommer 2019 ging es los. Ein knappes Jahr dauerte der Bau der Anlage, deren Technik aus Österreich stammt. Im Mai wurde der Aktiv- und Bewegungsstall nach rund einem Jahr Bauzeit fertig. Es entsteht eine Anlage mit zwei Liegehallen, drei Raufutterfressbereichen, Tränken, drei Integrationsboxen für Neuzugänge in der Pferde-WG, ein Wälzplatz mit Kratzbaum und vieles mehr. „Da war viel Herzblut mit dabei. Ich habe wohl jeden Pflasterstein hier in der Hand gehabt“, lacht Julian Eickhoff, „außerdem ist ein Großteil des Areals mit Gummi und gebrauchtem Kunstrasen von Sportplätzen ausgelegt.“

Für 30 Pferde ist der Aktiv- und Bewegungsstall in Kruberg inzwischen ihr Zuhause. Julian Eickhoff freut sich darüber: „Wir haben Einsteller aus dem gesamten Kreis Olpe, aber zum Beispiel auch aus Meinerzhagen. Da macht sich natürlich auch die günstige Lage von Kruberg bemerkbar. Wir liegen sehr zentral im Kreis Olpe und sind gut zu erreichen.“

Artgerechte Haltung

Kern des Konzepts von Julian Eickhoff ist die artgerechte Haltung der Pferde. „Pferde sind immer in Bewegung. Sie laufen in freier Bahn bis zu 18 Kilometer am Tag. Das haben wir hier nachempfunden. Die Anlage ist sogar noch größer, als es empfohlen wurde. Die verschiedenen Stationen sind dabei weit auseinander, so dass die Pferde immer in Bewegung sind. Außerdem müssen sie dabei einige Höhenmeter bewältigen“, berichtet Julian Eickhoff.

Eickhoffs Arbeitstag beginnt morgens gegen 6.30 Uhr. Sein erster Gang führt in „Julians Meisterstube“. Hier laufen alle Infos zusammen und es ist der Clou der Anlage. Hier kann Julian Eickhoff an seinem PC alles nachverfolgen, was seine „Schützlinge“ in den letzten Stunden gemacht haben und was sie vor allem gegessen haben. Das geschieht mit Hilfe der Chill Out Box. Die 5 Mal 5 Meter große Chill Out Box schließt sich, sobald ein Pferd sie betritt. Die Pferde haben am Bein einen Sensor, so dass lückenlos nachvollziehbar ist, wo sich das Pferd befunden hat und was es zu sich genommen hat.

Julian Eickhoff erklärt das System am Beispiel von „Winnetou“. Julian Eickhoff: „Um 1.12 Uhr war Winnetou an der Kraftfutterstation. Dort war er erneut um 3.32 Uhr. Da wurde ihm aber das Fressanrecht verweigert. Um 4.18 Uhr hatte er wieder Fressrecht auf Mineralfutter und um 8.39 Uhr war er an Station drei, der Heustation. Seit 10.44 Uhr bekommt Winnetou wieder Kraftfutter. Seit 40 Minuten frisst er Kraftfutter mit anderen Kollegen.“

Steuerung der Fütterung

Die Steuerung der Fütterung kann so individuell geregelt werden. „So kann Krankheiten vorgebeugt werden und auch, dass die Pferde zu dick werden“, berichtet Julian Eickhoff. Und er fügt mit einem Lächeln hinzu: „Wir können auch steuern, dass sich Pferde, die sich nicht riechen können, aus dem Weg gehen. Das soll es nicht nur bei Menschen geben.“

Und wenn es doch mal ein paar Wehwehchen gibt, kommen natürlich auch die dafür zuständigen Tierärzte, Pferdephysiotherapeuten oder auch der Hufschmied nach Kruberg.

Inzwischen hat der 33-jährige studierte Agrarwissenschaftler seinen langjährigen Job als Vertreter für Futtermittel aufgegeben und konzentriert sich voll auf seinen Bewegungs- und Aktivstall. Unterstützt wird Julian Eickhoff dabei von Freundin Carina Himmelrath. „Ganz oder gar nicht. Das muss man alles mit viel Herzblut machen. Ich könnte sicher zu jeder Zeit in meinen alten Job zurückkehren. Aber der Bewegungsstall läuft prima. Ich habe inzwischen auch eine Hilfe einstellen müssen. Da sieht man, dass der Aktivstall sehr gut angenommen wird“, freut sich Julian Eickhoff.