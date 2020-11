Kirchhundem: 84-jähriger Senior wird seit Samstag vermisst

Kirchhundem. Ein Senior aus Kirchhundem ist seit Samstag spurlos verschwunden. Der Mann soll leicht dement sein. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden.

Ein 84-jähriger Senior aus Kirchhundem wird seit Samstagmorgen, 21. November, vermisst. Der etwa 1,65 Meter große Mann ist schlank und hat schütteres, graues Haar. Der nach Angaben der Angehörigen leicht demente Mann soll am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto, einem braunen Mazda CX-3 mit dem Kennzeichen OE-JA 1936 losgefahren sein und wurde nach Angaben der Polizei zuletzt gegen 5.30 Uhr am Samstag von einem Zeugen in Krombach gesehen, wo er in Richtung Kreuztal unterwegs war. Seitdem fehlt jede Spur von dem Mann. Familienmitglieder hatten am Wochenende die Polizei informiert und eine Suchmeldung in den sozialen Medien veröffentlicht, bisher ohne Erfolg.

Hinweise an die Polizei in Olpe

Hinweise auf den 84-Jährigen oder auf den Mazda bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-6112 (Herr Berge) oder an die Vermittlungsstelle der Polizei (02761/9269-0). Ein Lichtbild des Vermissten ist auf der Seite des Fahndungsportals des LKA NRW.