Gemeinsam lebten eine 50-Jährige, ihr Ex-Mann und ihr Ex-Freund (36) in einem Haus in Kirchhundem. Ende 2018 soll es dann zu sexuellen Übergriffen des Freundes, mit dem die Frau zuvor Schluss gemacht hatte, gekommen sein. Wegen Vergewaltigung war der 36-Jährige am Freitag im Olper Schöffengericht angeklagt.

Zunächst sei es einvernehmlicher Sex gewesen, so die Anklage. „Dann hatte sie Schmerzen und forderte den Angeklagten auf aufzuhören. Er machte jedoch gegen ihren Willen und mit Anwendung von Gewalt weiter. Er sagte: Jetzt kriegst du, was du verdient hast. Er riss ihr ein Haarbüschel aus. Sie erlitt Hämatome an den Oberarmen“, so Staatsanwalt Johannes-Raphael Giesing in der Anklage.

Der 36-Jährige, der mittlerweile in Kiel lebt, schwieg zu den Vorwürfen. Die Tochter berichtete, dass sie ihre Mutter damals am Morgen völlig verstört angetroffen habe: „Sie weinte, zitterte, ihr fehlten Haare, sie hatte baue Flecken an den Armen.“ Die Mutter habe aber absolut nicht mit ihr reden wollen. Dafür sei der Angeklagte kurz aus seinem Zimmer gekommen und habe im Türrahmen gesagt, dass es ihm leid tue und er das nicht gewollt habe. Was passiert sei, habe sie damals nicht gewusst, so die Tochter.

Angeklagter ausgeschlossen

Während der Vernehmung der 50-Jährigen als Zeugin wurde der Angeklagte von der Verhandlung ausgeschlossen. Ihre Betreuerin hatte betont, dass die Frau es nicht verkraften würde, wenn sie den Angeklagten noch einmal sehen müsse. Ein Hausarzt hatte dies bestätigt. „Es droht ein Nervenzusammenbruch“, war auch die Einschätzung von Staatsanwalt Giesing.

Die 50-Jährige konnte sich zwar nicht mehr an den genauen Tattag erinnern, bestätige aber die Vorwürfe: „Ich denke, ich habe es aus Angst zugelassen. Ich wusste, wie er tickt. Ich habe gedacht, du lässt den Sex über dich ergehen und dann ist es gut, aber da habe ich falsch gedacht. Es hat mir wehgetan. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass er aufhören soll. Er hat aber einfach weitergemacht, noch fester. Er hat meinen Kopf ins Kissen gedrückt und mir Haare ausgerissen.“

Ein Vierteljahr vor der Tat habe sie die einjährige Beziehung mit dem Angeklagten beendet. Zur Frage von Richter Richard Sondermann, warum er denn dann überhaupt noch bei ihr gewohnt habe, meinte die 50-Jährige: „Er hatte noch einen Mietvertrag.“ Die Mutter des Angeklagten habe ihr einmal erzählt, dass ihr Sohn sexsüchtig sei: „Er hatte eine Beziehung mit mir und noch anderen Frauen. Von einer Frau hat er sich für den Sex bezahlen lassen mit BVB-Artikeln.“ Zudem habe sie erfahren, dass er früher als Schausteller unterwegs gewesen sei und es da auch zu Kontakten mit Minderjährigen gekommen sein soll.

Fortsetzung am 30. Oktober

Verteidiger Hans-Christian Krüger (Kiel) stellte den Beweisantrag, dass noch eine weitere Zeugin aus Essen gehört werden soll. Die 50-Jährige habe diese angerufen und ihr gesagt, sie solle gegenüber der Justiz angeben, dass sie auch vergewaltigt worden sei. „Sie kann diese Aussage zur Aufforderung bestätigen“, sagte Krüger.

Das Gericht folgte dem Antrag. Es wird nun einen Fortsetzungstermin am 30. Oktober geben. Dann werden die Frau aus Essen und auf Anregung des Staatsanwaltes auch der Ex-Mann als Zeugen gehört.