Die Weihnachtskarten der Stadtverwaltung Olpe sind fertig. Gestaltet wurden sie dieses Mal von den Kinder des Rhoder Kindergartens St. Cyriakus.

Kindergarten St. Cyriakus Rhode: Weihnachtskarten gestaltet

Rhode. Für die Kinder vom Kindergarten St. Cyriakus in Rhode war der Freitagmorgen sehr spannend: der Bürgermeister kam. Und so ein Bürgermeister als erster Mann der Verwaltungsspitze ist etwas ganz Besonderes. Peter Weber war aus gleich zwei Gründen zu Besuch. Zum einen las er aus Anlass des deutschlandweiten Vorlesetages eine Geschichte vor, nämlich die von St. Martin, denn am gleichen Tag fand auch der St. Martinszug statt. Zum anderen wollte er die Entwürfe für die diesjährigen Weihnachtskarten der Stadtverwaltung abholen, die die Kinder gestaltet hatten.

Zuckersüß und ideenreich

Es ist nunmehr das zweite Mal, dass die Stadt die Motive für ihre Grußkarten zum Fest der Geburt von Jesus von einem Kindergarten entwerfen lässt. Den Anfang machte die Einrichtung in Oberveischede und das war ein voller Erfolg. So wird es wohl auch in diesem Jahr sein, denn die Motive - je zwei aus den insgesamt vier Gruppen - sind ebenso zuckersüß wie ideenreich. Da fiel die Entscheidung dem Bürgermeister ganz schön schwer. Und genau aus diesem Grund wird es nun eine Collage geben, was nicht zuletzt die Schöpfer freute und für strahlende Gesichter sorgte.

Strahlen konnte auch Peter Weber selbst. Weil der nämlich einen Tag vorher Geburtstag hatte, bekam er eine gebackene Martinsgans mit Kerzen darauf und dazu ein Lied: „Zum Geburtstag viel Glück, lieber Bürgermeister“, schallte es durch die Räume. Birgit Engel