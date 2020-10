KG Rote Funken Saalhausen: Karnevalssession fällt aus

Der Vorstand der KG Rote Funken Saalhausen hat sich dazu entschlossen, die Karnevalsession 2020/21 komplett ausfallen zu lassen. Die Session dürfte nur unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln, die von offizieller Seite genehmigt wurden, durchgeführt werden. Ein Feiern, wie es der Karneval ausmacht, sei so nicht möglich. 1. Vorsitzender Tomas Bruchmüller erklärt, wie es zu der Absage kam.

1. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschieden?

Die Auflagen sind wirklich sinnvoll und wären für uns auch umsetzbar. Aber wir wollen nicht das Risiko eingehen, zu einem Hotspot zu werden. Und man möchte Karneval gern so feiern, wie man das kennt. Mit Tanzen, mit Schunkeln – eben alles, was dazugehört. Aber das ist so ja dann nicht möglich. Das wäre ein Karneval, den wir so nicht wollen und haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, das ausfallen zu lassen. Die Entscheidung ist im Endeffekt im Laufe dieser Woche gefallen, im Vorstand haben wir aber natürlich schon länger diskutiert. Wir sind uns alle einig, dass wir das Risiko nicht eingehen wollen.

2. Eigentlich wären Sie schon längst in den Vorbereitungen, oder?

Selbstverständlich. Natürlich haben wir uns im Vorfeld schon Gedanken gemacht und Gespräche geführt. Mit den Künstlern, mit den Musikern, mit dem Festwirt. Eben um auf der sicheren Seite zu sein. Alle waren uns sehr zugetan und haben uns zugesichert, dass sie auch kurzfristig bereitstehen oder eben kurzfristig eine Absage entgegennehmen würden. Weil solche Verträge werden ja ein, zwei oder drei Jahre vorher abgeschlossen.

3. Haben Sie dadurch finanzielle Verluste?

Also wir haben selbstverständlich finanzielle Verluste, dadurch das die Karnevalssession nicht stattfindet. Aber mit Blick auf gebuchte Künstler oder Ähnliches sind wir so aufgestellt, dass wir einen überschaubaren Rahmen haben an Kosten. Das ist bei uns aber schon jahrelang das Ziel, vorausschauend mit Geld umzugehen, um auch mal einen Rückschlag einstecken zu können.

4. Wie ist die Stimmung?

Traurig bis sehr traurig, aber durchweg verständnisvoll. Alle würden gerne feiern, sehen aber die Problematik, der Rückhalt ist groß.

5. Gibt’s Pläne für private Feiern?

Wenn es irgendwie möglich ist, planen wir eine Karnevalsmesse. Da haben wir schon Kontakt mit dem Pastor aufgenommen. Aber konkrete Pläne gibt es noch nicht. Wir müssen erstmal schauen, wie sich die Krise weiter entwickelt.