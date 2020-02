Ennest. Prunksitzung in der Ennester Schützenhalle steht unter dem Motto „„Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“. Bürgermeister darf natürlich nicht fehlen.

KG isch kann’s: In Ennest wird Karneval halt anders gefeiert

Ein Prinz, der eigentlich eine Prinzessin ist. Ein Kinderprinz, der sein eigenes Geld verdient. Jede Menge Schabau und eine voll besetzte Ennester Schützenhalle mit einem jecken Partyvolk: Willkommen beim „Wimbledon des Karneval“, der Sitzung der KG isch kann’s. „Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“ – unter diesem Motto stand am Freitag die 20. Prunksitzung der etwas anderen Art. Da im vergangenen Jahr die Wehrmacht die Überhand hatte, war am Freitag die Halle fest in sowjetischer Hand.

Kreis Olpe Im Jahr 1996 gegründet 1996 wurde die KG „Isch Kanns“ gegründet. Schlachtruf ist „Hömma, isch schluss“. Die Insignien der Macht für den amtierenden Prinzen sind das Gummihuhn und die rostfrei Gartenkralle. Das hauseigene Getränk ist Schabau Lieblich. Das legendäre Tanzpaar der KG sind seitdem Major Christian Pospischil und Mariechen Philipp(a) Gibson.

Zunächst erklärte der Präsident Sebastian Ninse als Vorsitzender der KGdSU die neusten Verordnungen für den Abend und gemeinsam wurde die sowjetische Nationalhymne angestimmt. Nicht fehlten durfte die klassische Panzerparade. Nach einem beeindruckenden Auftritt des Armeeballetts und der Gedenkminute für alle Opfer des Alkohols folgte mit der Proklamation der Tollität der nächste Höhepunkt.

Rostfreie Gartenkralle und das Gummihuhn

In diesem Jahr konnte Sebastian Ninse die Insignien der Macht, die rostfreie Gartenkralle und das Gummihuhn, in die Hände von Prinz Christian II. (Christina) Hennigs legen. „Wir geben dem Feminismus hier keine Chance“ machte der Mann an der Spitze der KG sofort deutlich und da der Prinz mit einem mehr oder weniger gut angeklebten Bart ausgestattet war, war klar: „Wir scheißen auf das Rollenbild“.