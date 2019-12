Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keinerlei Einschränkungen bei An- und Abreise

Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit Anfang Dezember. Restkarten gibt es bei allen Spielern und Vorstandsmitgliedern der Sportfreunde Biggetal sowie an den Vorverkaufsstellen: „Tankstelle Hausmann“ an der L 512 in Sondern; Aral-Tankstelle in Drolshagen, Gaststätte Samos in Olpe und im Gasthaus in Attendorn.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 8,50 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Der Einlass in die Halle ist für alle Gäste ab 18 Jahren ab 19.30 Uhr.

Die Baustelle am Seeufer in Sondern ist mittlerweile fertiggestellt, so dass den Gästen bei der An- und Abreise keinerlei Einschränkungen mehr entstehen. Ausreichend Parkplätze stehen auf dem großen asphaltierten Parkplatz vor dem Ortseingang von Sondern zur Verfügung. Von dort aus ist die Biggeseehalle auf kurzem Wege zu erreichen.