Keine neuen Coronafälle an Schulen im Kreis Olpe

Kreis Olpe. Laut Michael Färber vom Kreis ist die Situation in dieser Woche bislang ruhig geblieben. Warten auf Testergebnisse der Lehrer.

Laut Michael Färber, Fachbereichsleiter Gesundheit, Jugend und Soziales beim Kreis Olpe, ist es in den vergangenen beiden Tagen bei der Entwicklung der Coronazahlen ruhig geblieben. Weitere Fälle etwa an Schulen habe es nicht gegeben. „Wir warten jetzt ab, wie die Testungen der Lehrer in dieser Woche ausfallen“, so Färber. In der vergangenen Woche hatte es bekanntlich Coronafälle an der Gesamtschule in Wenden, an der Sekundarschule in Olpe und an der Grundschule am Hohen Stein gegeben.

Stand Montag, 24. August, hat es 743 positive Testergebnisse im Kreis Olpe gegeben. Davon sind 654 Betroffene wieder genesen. Aktuell sind 33 Bürger aus dem Kreis Olpe infiziert, 344 befinden sich in Quarantäne. Im Zusammenhang mit dem Virus sind bislang 56 Menschen verstorben.