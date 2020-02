Karneval in Lenhausen: Nils I. Ebermann nicht zu stoppen

Einen echten Lauf hat die neue Tollität von Lenhausen, Nils I. Ebermann. Nachdem er sich im Sommer den Titel des Jungschützenkönigs der St. Anna Schützen sicherte, legte er jetzt nach und wurde am Samstag bei der Prunksitzung des Lenhauser Carnevals Clubs (LCC) zum neuen Prinz proklamiert. Ihm zur Seite steht als Prinzessin Freundin Helena Drexelius.

Unter großem Jubel marschierte das neue Prinzenpaar in die voll besetzte Schützenhalle ein. Bei der Prinzenansprache, die beide gemeinsam vortrugen, hatte die neue Tollität sichtlich Spaß, dass Schwester Nina bis zum Schluss nicht ahnte, wer neuer Prinz in Lenhausen sein würde. „Und lass dir sagen, dein Freund Florian wusste Bescheid“, legte Prinz Nils augenzwinkernd nach. Ein besonderes Kompliment ging an seine Freundin und Prinzessin Helena, die „eigentlich ein Karnevalsmuffel ist“, aber ihm trotzdem zur Seite steht. „Dabei sind wir erst fast ein Jahr ein Paar“, legte die Prinzessin nach.

Zuvor hatten es sich Holger Rawe und Thomas Gottwald nicht nehmen lassen, auch den noch amtierenden Kinderprinzen Luis I. Marques auf die Bühne zu holen.

Mit dem Rhönrad in die Halle

Einen besonderen Auftritt hatten auch Teile des Elferrates. Sie marschierten nicht wie gewohnt auf die Bühne, sondern ließen sich per Rhönrad in die Halle rollen.

Prinzenjubiläum für Christian Hellweg (links) und Thomas Gottwald (rechts). Foto: Barbara Sander-Graetz

Nicht fehlen durften auch die Ehrungen der ehemaligen Prinzen. So regierte Christian Hellweg vor zehn Jahren die Lenhauser Narren. Vor 25 Jahren war Thomas Gottwald an der Macht. Ferdi Segref hieß der Prinz vor 40 Jahren und vor 50 Jahren schwang Helmut Höllermann das Narrenzepter. Eine besondere Ehrung gab es für Hubert Rabe. Seit 40 Jahren ist er aktiv in allen möglichen Konstellationen für den LCC. Aktuell ist er für den Bühnenaufbau und den Hallenschmuck zuständig.

Nach den Ehrungen übernahm Marian Baumeister die Moderation des Abends und konnte zunächst seinem Vater Matthias den diesjährigen Motto-Orden überreichen. Um das Schmuckstück kümmert sich der ehemalige Nachtwächter in der Bütt seit über zwanzig Jahren.

Wie gut die Lenhauser und ihre Tanzformationen auf der Bühne sind, zeigten die Fire Girls, die Showtanzgruppe und die Funkengarde. Weitere Programmpunkte waren die „Towel Boys“, „Hot and Spicy“ und eine Hitparade. Abordnungen aus Rönkhausen, Finnentrop, Holzentrop, Bamenohl, Hülschotten, Lichtringhausen, Drolshagen und Dünschede sorgten für tolle Tänze und eine gute Stimmung bis weit nach Mitternacht.