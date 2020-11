Der Kreis Olpe soll im Zuge der nationalen Impfstrategie im Kampf gegen das Coronavirus voranschreiten und sich als Standort eines Impfzentrums bewerben, fordert die UWG in einem Antrag an den Kreistag. „Aus unserer Sicht bietet sich die zentrale Lage des Kreises Olpe für die Einrichtung eines Impfzentrums geradezu an“, erklärt Fraktionsvorsitzender Meinolf Schmidt in einem Schreiben an Landrat Theo Melcher. „Derzeit befinden sich im Kreis Olpe mehrere geeignete Immobilien im Leerstand und würden sich schnell für ein solches Impfzentrum aktivieren lassen.“

Das Verteilen und Lagern der Impfstoffe, aber auch die Organisation der Impfungen sei komplex – und natürlich von der Art des Impfstoffes abhängig. Zuständig sind die Bundesländer. Das Gesundheitsministerium, so die UWG in ihrem Antrag, geht davon aus, dass die Impfungen deshalb zunächst nur in Impfzentren kontrolliert und effizient durchgeführt werden können. Bereits im Dezember sollen erste Impfzentren entstanden sein. Wie viele solcher Zentren in NRW entstehen sollen, steht noch nicht fest.

Die Lage an den Autobahnen A 4 und A 45 ermögliche es, vom Kreis Olpe auch aus die Bürger des Oberbergischen Kreises, des Märkischen Kreises, des Hochsauerlandkreises und des Kreises Siegen-Wittgenstein mitzuversorgen, argumentieren die Unabhängigen. Auch eine konkreten Standort hat die Kreistagsfraktion bereits im Blick: „So wäre unserer Ansicht nach die im Besitz der Gemeinde Wenden befindliche Immobilie der ehemaligen Firma Balcke-Dürr in Rothemühle besonders geeignet. Da sich diese Liegenschaft zurzeit in kommunalem Eigentum befindet, dürften entsprechende Verhandlungen zudem vielversprechend verlaufen.“