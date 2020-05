Jutta Hecken-Defeld: Bürgermeisterkandidatin der SPD Wenden

Wenden. Die SPD Wenden hat die Parteivorsitzende Jutta Hecken-Defeld mit einstimmigem Votum zur Bürgermeisterkandidatin gewählt. Das sind ihre Ziele.

Am Freitagabend nominierte die SPD Wenden in der Bibliothek der Gesamtschule Wenden ihre Kandidaten für die Kommunalwahl. Die Parteivorsitzende Jutta Hecken-Defeld wurde mit einstimmigem Votum zur Bürgermeisterkandidatin gewählt. Damit gibt es in Wenden auch wieder eine Bewerberin um das Amt des Hauptverwaltungsbeamten. Als besonderen Gast konnte der SPD-Landratskandidat Bernd Banschkus aus Attendorn begrüßt werden.

Jutta Hecken-Defeld ließ die Fraktionsarbeit noch einmal Revue passieren. Sie erinnerte an den beharrlichen Einsatz gegen die früheren Widerstände der CDU für eine Gesamtschule in Wenden. „Die Schülerzahlen haben sich gut entwickelt und bald kann das erste Mal Abitur in Wenden gemacht werden.“ Um die Gesamtschule weiter zu stärken befürwortet die SPD Wenden einen Schwimmbadneubau am dortigen Standort, um u. a. dort die Möglichkeiten des Sportabiturs zu erweitern. Auch der Erwerb der Stromnetze wurde seinerzeit von der SPD angestoßen.

Zukunftsplan 2030

Jutta Hecken-Defeld stellte den Zukunftsplan 2030 vor, der Themenschwerpunkte setzt und die Leitplanken für das politische Handeln der SPD Wenden aufstellt. Die Bürgermeisterkandidatin möchte für ein soziales und wirtschaftlich zukunftsfähiges Wenden eintreten. Bürger jeden Alters und jeder Lebenssituation sollen ein gutes Umfeld vorfinden, dazu gehören passende Wohnungsangebote genauso, wie einbedarfsorientiertes Schul-, Freizeit-, Versorgungs- und Betreuungsangebot. „Ich bin überzeugt, dass der Bedarf an Klassen und Lehrkräften über Jahre im Voraus berechenbar ist. Die Zahlen liegen in der Verantwortung der Verwaltung - die Politik muss die erforderlichen Maßnahmen treffen. Unser Augenmerk muss weiter auf der Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzenliegen. Dazu müssen wir auf die Ansiedlung von Unternehmen Wert legen und neue Gewerbeflächen entwickeln.“

Die wichtigsten aktuellen Themen seien der Flächennutzungsplan, der Breitbandausbau, der Um- und Neubau der Feuerwehrgerätehäuser, die hohen Investitionen in die Schulen, der Neubau bzw. die Sanierung des Schwimmbades in Wenden sowie die Entwicklung des Balcke Dürr-Geländes, von dem auch die Entstehung weiterer Bauplätze in den Ortschaften Heid und Rothemühle abhängen. „Beim Schwimmbad Wenden fährt die SPD einen klaren Kurs und befürwortet den Neubau an der Gesamtschule.“

Die Klammer um all diese Punkte sei jedoch das Miteinander-ins-Gespräch-kommen, um gemeinsame Wege zu finden. „Die finanzielle Situation der Gemeinde steht bisher auf soliden Füßen. Hoffen wir, dass nicht zu viele Investitionen durch eine Konjunkturverschlechterung zurückgestellt werdenmüssen und Bund und Land mit einem angemessenen Rettungsschirm die finanziellen Einbußen bedingt durch die Corona-Krise zumindest abfedern.“

Kandidaten der Wahlkreise

Die Kandidaten für die Wahlkreise sind: Sibille Niklas, Matthias Böhler, Helmut Schönauer, Stephan Niederschlag, Sven Scharz, Astrid Gahlbeck, Jürgen Gurres, Catrin Stockhecke-Meister, Margaret-Inge Bruch, Thorsten Hess, Astrid König-Ostermann, Gabriele Hoffmann, Hildegund Hennrichs, Jutta Hecken-Defeld, Ludger Reuber, Robert Kirchner-Quehl und Robert Dornseifer.