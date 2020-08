Jugendliche zerstören Autos in Olper Seminarstraße

Olpe. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht zwei Jugendliche, die in der Seminarstraße in Olpe mehrere Autos demolierten. Wer hat die Täter gesehen?

Am Samstag haben Unbekannte in der Seminarstraße in Olpe gegen kurz nach drei Uhr mehrere geparkte Autos beschädigt. Ein Zeuge gab an, dass er aufgewacht war und aus dem Fenster zwei Personen auf der Straße sah, die die Scheibenwischer von mehreren Fahrzeugen beschädigten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Rhoder Weg. Insgesamt wurden drei Pkw beschädigt und es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Die Täterbeschreibung:

Der Zeuge beschrieb die Männer folgendermaßen: Die erste Person sei etwa 20 Jahre jung gewesen, nur 1,60 Meter groß, schlank, er habe sehr kurz rasierte Haare gehabt, helle Stoppeln und trug ein grau-weißes T-Shirt sowie eine lange, blaue Jeanshose. Der Komplize sei etwa gleichaltrig, 180 Zentimeter groß, schlank, ebenso kurz rasierte Haare und helle Stoppeln. Er soll ein dunkles T-Shirt und eine lange, blaue Jeanshose getragen haben.

Am Samstagmittag meldete sich nachträglich noch eine Geschädigte, deren Auto ebenfalls in der Straße geparkt war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761-9269-0 entgegen.