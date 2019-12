Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Josef Schmidt: Keine schöne neue Welt

Handwerk hat Goldenen Boden, sagt der Volksmund und meint damit, dass gute Handwerker selten bis nie um ihren Job fürchten müssen. Wer heute Bäcker oder Konditor, Metzger, Maurer, Dachdecker oder Dreher werden will, unfallfrei rechnen und schreiben kann und Interesse für solche Berufe hat, dem werden Rote Teppiche ausgerollt. Gut so. Löst aber das Problem nicht. Junge Menschen flüchten in Scharen in die Unis, wollen in klimatisierten Büros kreativ sein.

Dass für die Wärme im Büro, für fließend Wasser, leckere Brötchen und Kuchen und für ein Dach über dem Kopf aber Menschen Hand anlegen müssen, wird ausgeblendet. Spätestens, wenn das Café an der Ecke dicht macht, ist der Aufschrei groß. Mit der Gastronomie verschwindet dann der Einzelhandel und schließlich die Innenstädte. Viel Spaß dann auch im Internet! Keine schöne neue Welt… .

