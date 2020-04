Josef Schmidt: Jetzt entscheiden!

Politiker verteidigen sich manchmal zu Recht damit, dass eine Entscheidung nicht immer übers Knie zu brechen sei, zu komplex seien die begleitenden Fakten, die Vorgeschichte, die zu erwartenden Probleme. Das brauche Zeit. Manchmal ist Politik aber auch ganz einfach. Wie die Antwort auf die Frage, ob und wann seitens der Landesregierung Klarheit geschaffen werden sollte für die anstehenden Schützenfeste.





Nicht nur die großen Vereine, die viele, viele tausend Menschen auf die Straßen und Festplätze oder in die Zelte bringen, auch die kleinen, in denen zahllose Ehrenämtler sich für das Gemeinwohl einsetzen, haben es verdient, dass die Politik eine einfache Antwort gibt. Und das nicht erst fünf Tage vor dem Festtermin. Meine lieben Damen und Herren in Düsseldorf: Ein Schützenfest ist keine größere Geburtstagsfeier. Das wissen nicht alle Landtagsabgeordneten aus Gefilden ohne Schützen-Tradition, und ihre Sauerländer Kollegen werden vermutlich belächelt, wenn sie auf den kulturellen Wert dieser Feste hinweisen.





Armin Laschet, der sich gern als Mr. Klare Kante präsentiert, braucht nicht auf eine Ministerpräsidentenkonferenz zu warten. Einfach entscheiden! Jetzt. Das, was realistisch ist: Kein Schützenfest im Mai, Ende April entscheiden, was für den Juni gilt und so weiter. Mindestens vier Wochen Vorlauf sollten die Vereine haben.