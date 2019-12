Jedes Jahr 3000 Kilometer neue Radwege in NRW

Jedes Jahr 3000 Kilometer neue Radwege in NRW

Der Landtag NRW hat erst vor wenigen Tagen das erste Fahrradgesetz NRW auf den Weg gebracht. Mit dem Gesetz soll die Radinfrastruktur massiv ausgebaut werden. Bis 2025 sollen pro Jahr 3000 Kilometer überregionale Radwege geschaffen werden.

In Lennestadt wird sich der Fachausschuss in der nächsten Sitzungsperiode auf Antrag der Grünen-Fraktion mit der Erstellung eines Radwegekonzeptes für das Stadtgebiet befassen.

Parallel dazu boomt der Fahrradmarkt. Der Zweirad-Industrie-Verband schätzt, dass in 2019 in Deutschland allein mehr als 1,1 Millionen E-Bikes verkauft werden. Das ist ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes besitzen die Deutschen derzeit mehr als 75 Millionen Fahrräder, davon sind rund 4,5 Millionen E-Bikes.