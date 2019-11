Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ingenieur, Bayern-Fan und Motorradfahrer

Paul Ohm ist 32 Jahre alt, geboren in Aachen, aufgewachsen in Olpe.

Nach dem Abitur am Städtischen Gymnasium Olpe und dem Grundwehrdienst bei der Luftwaffe in der Kaserne Köln/Wahn am Flughafen studierte Ohm Werkstoff-Ingenieurwesen (Fachrichtung Gießereitechnik) an der RWTH Aachen.

Als Gießerei-Ingenieur arbeitete er von 2014 bis 2019 bei dem global agierenden Unternehmen NEMAK, Standort Dillingen an der Saar, einem Weltmarktführer im Bereich der Alu-Guss-Technik für die Automobilindustrie.

Ohm ist ledig und in seiner Freizeit Fußballfan des FC Bayern München und begeisterter Motorradfahrer und Motorsportfan.