Heggen. In Heggen hat das neue Studio „Laser by Özlem“ eröffnet. Eine etwas andere Art der Haarentfernung. Zu ihren Kunden zählen aber nicht nur Frauen.

Özlem Er steht in einem der hell erleuchteten Behandlungsräume ihres Kosmetikstudios. Eine Blumentapete ziert den Raum und auch die Blumen, Handtücher und Gardinen erstrahlen in der typischen Mädchenfarbe „Rosa“. Doch nicht nur Frauen zählen zu Özlems Kunden. „Ungefähr 20 Prozent meiner Kunden sind Männer“, sagt die 32-Jährige. „Sie sind meist sehr selbstbewusst und pflegen ihr Äußeres. Haare passen dann einfach nicht zum Rest.“ Und genau dafür ist die Kosmetikerin da; in ihrem Studio in der Hauptstraße 47 in Heggen bietet sie eine Laser-Haarentfernung an. Laser by Özlem heißt der Salon, der erst vor rund einer Woche eröffnet hat. Mit dem Laser könne jedes Haar entfernt werden. „Von Kopf bis Fuß, egal ob Zehen, Hände, Haare oder Augenbrauen – es geht alles“, sagt Özlem und lacht.

Die Idee

Die 32-Jährige Attendornerin ist selbst eine Zeit lang zur Lasertherapie gegangen. Doch Özlem war immer stundenlang unterwegs, denn ihre damalige Kosmetikerin ist weit entfernt. „Als ich dann schwanger wurde, ging das nicht mehr.“ Also musste eine andere Lösung her. Doch in der Umgebung fand Özlem Er niemanden, der das Lasern anbietet. „Ich hatte also meinem Mann vorgeschlagen das selbst in die Hand zu nehmen“, erzählt die dreifache Mutter.

Die Farbe Rosa erhellt den Behandlungsraum des Studios. Foto: Sophie Beckmann

Zunächst war der Plan im eigenen Haus ein Studio einzurichten. Doch Özlems Ehemann Burak sei von der Idee nicht überzeugt gewesen. „Er sagte zu mir ,wenn wir es machen, machen wir es richtig’“, sagt sie und lacht. Er wollte seine Frau unterstützen und ihr ermöglichen ihren Traum zu verwirklichen; nur eben nicht zuhause. Dann ging es relativ schnell. Die Attendornerin suchte nacht einer passenden Immobilie im Internet und stieß auf den leerstehenden Raum in der Hauptstraße 47 in Heggen. „Ich stellte den Vermietern meine Idee vor und sie waren begeistert.“ Alles wurde innerhalb von drei Monaten renoviert. Was vorher ein einziger großer Raum mit Teppichboden war, ist nun ein helles Kosmetikstudio mit zwei Behandlungsräumen, einer Küche und einem Eingangsbereich. In die Dekoration und Einrichtung steckte Özlem viel Mühe. „Ich wollte alles besonders schön haben, damit sich meine Kunden wohlfühlen.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Preis

Eins ist Özlem Er sehr wichtig: Sie möchte, dass sich viele Menschen die Lasertherapie leisten können. „Aktuell gibt es eine Ganzkörper-Laserbehandlung für 200 Euro.“ Normalerweise solle solch eine Behandlung an die 400 Euro kosten. Vor dem Lasern klärt und berät die Attendornerin ihre Kunden. „Als erstes zerstöre ich das Bild der Kunden, dass ihnen nach einer einzigen Behandlung keine Haare mehr wachsen.“ So sei es nämlich nicht. Die Kosmetikerin empfiehlt sechs bis acht Therapie-Sitzungen in einem Abstand von vier bis sechs Wochen. Danach sollen kaum noch bis keine Haare mehr an den behandelten Körperstellen wachsen. Allerdings spüre man schon spätestens nach der dritten Behandlung eine erste Wirkung.

Die gewünschte Stelle muss der Kunde vorher rasieren. Dann kommt ein moderner Laser zum Einsatz. „Die Methode ist wirklich ungefährlich“, sagt die 32-Jährige. Was die Schmerzen betrifft, sei es etwas anders. „Jeder Mensch hat selbstverständlich ein anderes Schmerzempfinden. Aber auf einer Skala von eins bis zehn würde ich den Schmerz bei vier oder fünf einstufen.“

Die 32-Jährige bietet neben der Lasertherapie auch Gesichtsbehandlungen an. Özlem Er freut sich, wenn sie Kunden helfen, ihnen ein Wohlfühlgefühl und manchmal sogar mehr Selbstvertrauen vermitteln kann. „Manche leiden wirklich unter ihrer Behaarung oder ihren Hautproblemen. Da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich ihnen eine Freude mache.“

>>>INFO:

- Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9.00 bis 15.00 Uhr und samstags von 10.30 bis 14.30 Uhr.

- Özlem Er können Sie unter folgender Nummer erreichen: 0176/43645172.

- Mehr Infos gibt es im Internet auf Instagram: laser_ozlem und auf www.laser-er.de