Imkermeister und Naturfreund: Solche Trockenheit nie erlebt

Imkermeister Adolf Schneider aus Rüblinghausen will nicht aufgeben. Für seine Bienen hat er seit Jahrzehnten in Wald und Flur Weiden gepflanzt, über 1.000 Stück. In den vergangenen beiden Jahren erfolglos: "Die meisten sind eingegangen." Jetzt wässert er die Pflänzchen erst einmal zu Hause.