Kreis Olpe. Die Betriebsräte der IG Metall Olpe haben aktuelle Themen beraten. Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie wirft ihre Schatten voraus.

Olpe: IG Metall bereitet sich auf nächste Tarifrunde vor

Einmal im Quartal kommen die Betriebsräte der von der IG Metall Olpe vertretenen Unternehmen im Kreisgebiet zu ihrer Konferenz zusammen. Das erste Treffen in diesem Jahr fand in der Stadthalle in Olpe statt, über 80 Betriebsratsmitglieder waren der Einladung gefolgt.

André Arenz, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Olpe und Mitglied des Bundesvorstandes, ging auf die aktuelle politische Situation ein und wies dabei auch auf die Bemühungen hin, Tarifbindung gesetzlich zu fördern. Die Politik müsse den laufenden Strukturwandel unterstützen, etwa mit der Übernahme der Sozialabgaben während der Kurzarbeit oder Verbesserungen beim Qualifizierungs-Chancen-Gesetz.

Tarifrunde in Metall- und Elektroindustrie steht bevor

Die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie werde sicherlich nicht einfach. „Die Lage ist besser als die Stimmung, aber die ist eben nicht so toll“, fasste Arenz zusammen. Die Kaufkraftsicherung sei erklärtes Ziel für die Forderung der Entgelterhöhung. Das zweite große Thema sei die Beschäftigungssicherheit: „Kurzarbeit bei gleichzeitiger kollektiver Aufstockung des Kurzarbeitergelds oder konkrete Qualifizierungsmaßnahmen sind mögliche Instrumente“, so Arenz. Eine überfällige Forderung sei, dass die Dual-Studierenden in den Geltungsbereich der Tarifverträge kämen.

Zudem gebe es Überlegungen, einen Nachhaltigkeits-Bonus für IG-Metall-Mitglieder zu fordern, der für klimafördernde Maßnahmen wie beispielsweise Ökostrom, die Tankkarte für das E-Auto oder E-Bike-Leasing genutzt werden könne.

Der erste Gast des Tages war Christoph Zaar, der einen umfangreichen Überblick über das Bildungsprogramm des DGB-Bildungswerks NRW gab, angefangen beim DGB-Freistellungsratgeber und dem bundesweiten Bildungsprogramm über die Bildungsregion Sauerland bis hin zur Möglichkeit, zu individuellen Themen Schulungen nachzufragen.

Bildungsurlaub wird kaum genutzt

Neben den Weiterbildungsangeboten für Betriebsratsmitglieder lag ihm besonders der Bildungsurlaub am Herzen: In Nordrhein-Westfalen haben Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch darauf, sich fünf Tage im Jahr für politische oder berufliche Weiterbildung von der Arbeit freistellen zu lassen. „Nur 1 Prozent der Beschäftigten nimmt diese Möglichkeit derzeit in Anspruch“, so Christoph Zaar. Es sei daher sehr wichtig, aktiv Werbung für diese Form der Weiterbildung im Betrieb zu machen.

Der zweite Referent des Tages, Sven Bittenbinder von der Forschungsgruppe „IT4Ageing“ der Universität Siegen, stellte ein Projekt vor, das die Zugänglichkeit von Dokumenten-Management-Systemen (DMS) und Branchensoftware am Arbeitsplatz für Menschen mit Sehbehinderungen untersucht.

Bittenbinder und seine Kollegen sind auf der Suche nach Unternehmen, die ihre Erfahrungen teilen und vor allem als dauerhafte Partner aktiv in die Forschung einsteigen.

Fragen per Smartphone gestellt

Erneut kam zudem während der Konferenz das elektronische Beteiligungssystem zum Einsatz, bei dem die Teilnehmer mit ihren eigenen Smartphones über ein internes Netzwerk Fragen beantworten und stellen können, die mit einem Mausklick zu Schaubildern auf der Leinwand werden.

Dirk Rullich freute sich, mit dem neuen Manteltarifvertrag (MTV) ein Schriftstück präsentieren zu können, das auf 186 Seiten unter anderem Fragestellungen und Paragrafen mit Erklärungen und ganz neu die Übersicht aus den verschiedenen Tarifrunden beginnend im Jahr 1956 bereithält.

Die Information über die Planungen, künftig den Mantel-Tarifvertrag als App zur Verfügung zu stellen, stieß in der Versammlung auf positive Resonanz.