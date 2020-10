Hundts letzter Tag: „Danke Lennestadt. Es hat Spaß gemacht“

Stefan Hundt an seinem Schreibtisch im Rathaus Lennestadt. Nur ein paar persönliche Dinge und Bilder wird er mit in den Ruhestand nehmen.

Lennestadt. Ab morgen ist Stefan Hundt im Ruhestand. Im Interview erzählt er, was ihn bewegt.

Elf Jahre lang war Stefan Hundt Bürgermeister der Stadt Lennestadt, zuvor acht Jahre Beigeordneter. Heute, am 31. Oktober, geht „der Lange“, wie er rathausintern genannt wird, von Bord. Es ist sein letzter Arbeitstag. Die geplante Verabschiedung gestern Abend im Rathaus musste wegen der Corona-Situation ausfallen. Für den 61-Jährigen kein Problem. Er hat in seinem Job gelernt, sich auf aktuelle Situationen einzustellen. Im Gespräch mit unserer Zeitung blickt er zurück – und nach vorn.



Die Gemeindeprüfungsanstalt stellte Ihnen in der letzten Ratssitzung ein prima Zeugnis aus. Die Stadt sei für die Zeit nach Corona gut gerüstet. Seitdem hat sich die Situation deutlich verschärft. Ist Lennestadt wirklich gut gerüstet?

Stefan Hundt: Nach den Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt kann man die Frage mit Ja beantworten. Wir haben schon im vergangenen Jahr einiges für unsere Infrastruktur getan und wenn ich auf unsere Kommunalfinanzen blicke, haben wir kontinuierlich unsere Rücklagen weiter ausbauen können. Der Jahresabschluss für 2019 weist einen Überschuss von zwei Millionen Euro aus. Das ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit und ich sage, wir haben ein gutes Standing.





Bei den Infiziertenzahlen steht Lennestadt im Kreis Olpe an der Spitze. Worauf wird es in den nächsten Wochen und Monaten ankommen? Was raten Sie den Bürgerinnen und Bürgern in Lennestadt?

Das ist ganz einfach: Das Wichtigste ist sich diszipliniert an die Regeln zu halten. Wenn sich alle daran halten, Zusammenkünfte und Familienfeiern meiden, dann leisten wir alle einen Beitrag, dass die Zahlen sogar wieder runter gehen. Wenn sie stabil bleiben würden, wäre das auch schon ein Erfolg.





Am letzten Wochenende fand im Stadtgebiet zum ersten Mal die Veranstaltung „Lennestadt leuchtet...“ statt, sicher ein großer Erfolg. Aber war der Termin angesichts der aktuellen Coronasituation nicht unglücklich. Denn dadurch wurden die Leute, die eigentlich Kontakte meiden sollen, in die Stadt gelockt?

Absolut nicht. Gerade jetzt, wo große Veranstaltungen ausfallen, stand es uns gut zu Gesicht, unsere städtebaulichen Highlights so in Szene zu setzen. Ich habe das beobachtet. Alle benahmen sich sehr diszipliniert. Es war eine klasse Veranstaltung. Mit meiner Frau bin ich an einigen Orten gewesen. Mir sind keine bedrohlichen Situationen bekannt.





Es ist historisch belegt, dass die Bürger mehr Unterstützung vom Staat erwarten, besonders in Krisenzeiten. Was kann die Stadt leisten, um die Pandemiefolgen abzumildern?

Wir haben nach Beginn der Krise unsere Investitionen hochgefahren, besonders im Hoch- und Tiefbau. Das war ein positives Signal, das auch wahrgenommen wurde. Im Handel kann die Stadt begleitend aktiv werden, aber bei einem Lockdown haben wir keine großen Einflussmöglichkeiten mehr. Bei der Gastronomie ist es genauso. Die Gesellschaft ist in dieser Situation ziemlich ängstlich, das merken Handel und Gastronomie sofort und der Online-Handel profitiert. Leider unternimmt der Bund nichts, um das auszutarieren. Es wäre eine einfache Entscheidung auf Bundesebene, dass zum Beispiel bei Rücksendungen der Kunde das Porto zahlen muss. Das würde die ungleichen Marktkräfte zumindest etwas ausgleichen.





Welchen Tag, welches Ereignis in Ihrer beruflichen Laufbahn werden Sie im positiven Sinne nie vergessen?

Da gibt es viele. Ich denke an unser Stadtjubiläum im letzten Jahr, aber auch an die Einweihung der renovierten Bahnhöfe in Altenhundem und Grevenbrück und an die vielen Jubiläen und Einweihungsfeiern unserer Firmen nach Investitionen und Erweiterungen. Auch die Projekte der Lenneschiene waren ein großer Erfolg.





Welchen Tag würden Sie gern streichen, wenn Sie es könnten?

Keinen einzigen, aber es gibt in jedem Beruf Tage, da weiß man nicht, wo einem der Kopf steht.





Welche Projekte hätten Sie als Bürgermeister gern noch angestoßen bzw. zu Ende geführt?

Neben den Dorfentwicklungen in vielen Orten vor allem ein stadtweites Projekt zu regenerativen Energien. Lennestadt schreit danach. Die Leute sind dafür sensibilisiert, es gibt ein riesiges Interesse. Hier ein stadtweites Netz zu spannen, ist ein Mammutprojekt, weil die Infrastruktur dafür noch gar nicht vorhanden ist.





Sie haben das Projekt Lennestadt 2030 angestoßen. Wo würden Sie die Stadt in 10 Jahren gerne sehen?

Dass bei den Themen Mobilität, Digitalisierung und regenerative Energien eine moderne Infrastruktur fertiggestellt ist. Wir haben dafür eine innovative, tolerante und sozial sensible Gesellschaft in Lennestadt, die offen für Neues ist und sicherlich gut mitmacht.





Was ist das Wichtigste, das ein Bürgermeister in seiner Amtsführung beherzigen muss?

Zuhören können, das ist das Allerwichtigste.





Die politische Debatte hat sich in den letzten fünf Jahren verändert. Es wird nicht mehr in den Sitzungen mit offenen Visier gestritten wie früher, sondern die Auseinandersetzung hat sich oft in die Medien, auch in die sozialen Medien, verlagert. Ärgert Sie das und was raten Sie Ihrem Nachfolger, wie er mit der Situation umgehen sollte?

Das gehört heute einfach dazu. Was mich ärgert, das sind unqualifizierte Äußerungen und vor allem, wenn jemand ganz bewusst falsche Tatsachen verbreitet. Das ist einfach nur niedrig, ein Niveau, das nicht in die politische Debatte gehört.





Gibt es eine geordnete Übergabe an Ihren Nachfolger. Welche Baustellen stehen auf dem Übergabezettel an Tobias Puspas ganz oben?

Wir haben uns natürlich schon intensiv über kommunale Themen ausgetauscht. Da waren alle aktuellen Themen dabei, die in der Bevölkerung bekannt sind, zum Beispiel die Meggener Themen und die Haushaltsplanung.





Die konstituierende Ratssitzung ist erst am 16. November. Bleiben Sie bis dahin im Amt? Wann geben Sie Ihren Rathausschlüssel ab?

Am Samstag, 31. Oktober, ist mein letzter Arbeitstag. Dann gebe ich auch den Rathausschlüssel ab. Das ist anders als bei den Ratsmitgliedern, die bleiben bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates im Amt, falls noch Entscheidungen anstehen sollten.



Wie ist Ihre Gemütslage, wenn man nach so einer langen Zeit die Kommandobrücke verlässt?

Da ist schon Wehmut dabei, das ist ganz klar. Aber man geht auch mit Dankbarkeit, dass man so eine lange Zeit für die Stadt arbeiten durfte. Und ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt.





Haben Sie Angst vor dem Moment, wenn Sie zum ersten Mal mit Alt-Bürgermeister angeredet werden?

Nein, da stehe ich drüber! Ich wurde ja schon in der letzten Karnevalssitzung in der Sauerlandhalle als Altbürgermeister in spe begrüßt.



Was werden Sie an Ihren ersten Tagen als Pensionär machen?

Wir werden den Sonntag wie immer aktiv gestalten, am Montag bin ich im Garten unterwegs, mit Freischneider, Heckenschere und Motorsäge. Da gibt es viel zu tun.





Sie haben mal gesagt, dass Sie sich auch im Ruhestand für das Gemeinwohl engagieren wollen. Wo? Im sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen Bereich oder ganz woanders?

Ich werde auf jeden Fall im sozialen Bereich aktiv bleiben. Was sich darüber hinaus ergibt, das lasse ich auf mich zukommen. Ich habe immer gesagt, vor dem 1. November treffe ich keine Entscheidungen.





Herr Bürgermeister, was sollte aus Ihrer Sicht noch gesagt werden?

Ich weiß, dass diese lange Zeit mit der großen Unterstützung der Bürger und den vielen schönen Kontakten in der Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit war. Die vielfältige ehrenamtliche Arbeit in den verschiedensten Bereichen, verknüpft mit Rat und Verwaltung, hat mich sehr gefreut. Ebenso dieses Gemeinschaftsgefühl, das sich besonders beim 50-jährigen Stadtjubiläum gezeigt hat, als ganz viele Vereine oder Verbände spontan sagten, da machen wir mit. Insofern sage ich der Lennestädter Bevölkerung und auch den politischen Weggefährten ein herzliches Dankeschön. Es hat Spaß gemacht!