Drolshagen/Hützemert. Eigentlich geht es nur um 13 städtische Bauplätze in Hützemert. Aber es gibt bereits über 50 Bewerbungen. Eine Kontroverse ist vorprogrammiert.

Bauplätze sind in diesen Tagen heißt begehrt - auch in Hützemert, dem größten Dorf der Stadt. Um die Verteilung solcher Bauplätze könnte es ein Hauen und Stechen geben. Denn offenbar sollen die Ratspolitiker hinter verschlossenen Türen entscheiden, wer den Vorzug erhält. Und nach welchen Kriterien ausgewählt wird.

Das wurde gestern Abend im Ausschuss Stadtentwicklung und Umwelt deutlich. Bürgermeister Uli Berghof hatte vorgeschlagen, das Thema in den öffentlichen Teil der Sitzung zu hieven. Die Politiker sollten im Ausschuss absegnen, dass die Verwaltung einen eigens entworfenen Fragebogen an alle Bewerber schicken solle. Was die Politiker auch taten.

Der Lageplan des neuen Baugebietes. Links oben der Tiggesweg, darunter die Straße Zur Eulenbuche, darunter der geplante Ginsterweg. Foto: Josef Schmidt / WP

Hintergrund: Mit Hilfe des Fragebogens soll es dem Ausschuss später leichter fallen, die auszuwählen, die am Ende die Glücklichen sind.

Gefragt werden die Bewerber unter anderem nach ihrem Familienstand, ob sie ein Haus mit oder ohne Einliegerwohnung planen, ob sie bereits Wohneigentum besitzen, wann sie mit dem Bau beginnen wollen, wo sie beschäftigt sind, wo der Ehepartner und so weiter.

Ehrenamt wird abgefragt

Wer nicht aus der Stadt Drolshagen kommt, soll begründen, warum er nach Hützemert bauen möchte und mitteilen, wo er geboren ist und welche Beziehungen er zu dem Ort hat.

Von Interesse ist außerdem, ob der Bewerber sich ehrenamtlich engagiert und wenn ja, wo?

Kreis Olpe Von 530 bis 920 qm Dass die Planung so lange gedauert habe, so die Stadtverwaltung auf Anfrage, habe unter anderem an Grundstücksverhandlungen und Planungswünschen von Bürgern gelegen. Die Grundstücke sind zwischen 530 und 920 qm groß.

Bürgermeister Berghof machte den Ausschuss-Politikern aber klar, dass die Verwaltung mit dem Fragebogen nur Informationen über die Bewerber einhole, nach welchen Kriterien die Grundstücksvergabe stattfinde, obliege der Politik, die sich letztlich auch auf ein anderes Verfahren einigen könne.

Frühestens im Oktober 2021

Die Diskussion machte dann deutlich, dass das Thema Konfliktpotenzial besitzt. CDU-Ratsherr Möthe wies daraufhin, dass sich Bewerber von außerhalb Drolshagens diskriminiert fühlen könnten, falls sie leer ausgingen. Was UCW-Ratsherr Behme mit den Worten kommentierte: „Damit hätte ich kein Problem.“ Ausschussvorsitzender Andreas Wintersohl konnte sein Unbehagen darüber nicht verbergen, dass das Thema im öffentlichen Teil gelandet war. Sein Antrag, es wieder zurückzuverweisen, schlug aber fehl - bei 5:5 Stimmen. Einmütigkeit sieht anders aus.

Der Fragebogen für die Bauplatzbewerber. Foto: Josef Schmidt / WP

Verwunderlich wäre eine aufkommende Kontroverse nicht. Denn nach Recherchen dieser Redaktion sind bereits über 50 Bewerbungen für gerade einmal 13 Bauplätze auf die Amtstische im Rathaus geflattert. Und das, obwohl noch gar nicht feststeht, was ein Quadratmeter kosten wird.

Fakt ist lediglich, dass das Bauamt die Ausschreibung vorbereitet hat. Für die Ausschreibung und Vergabe wird mit einem Zeitfenster von drei Monaten gerechnet. Die Bauarbeiten sollen etwa 14 Monate dauern. Fazit: Die Grundstücke sind frühestens im Oktober 2021 erschlossen und bebaubar.

Ganz wichtig für Interessenten: Bis zum 31. März 2020 muss das Kaufinteresse gegenüber der Stadt dokumentiert sein.