Heinsberger leitet ausgezeichnetes Restaurant in Paris

Sie haben es erneut geschafft: Der Spitzenkoch Guy Savoy und sein Restaurantleiter Hubert Schwermer haben mitsamt des kompletten Teams des „Guy Savoy“ in der ehemaligen Münze in Paris am Ufer der Seine zum vierten Mal in Folge den Titel des weltbesten Restaurants erobert nach 2015, 2017 und 2018. Der Jubel innerhalb der Belegschaft über den „Platz an der Sonne“ bei LaListe, der weltweit bedeutendsten Plattform aller Restaurantkritiker und -tester, war groß.

Die Verleihung der Ernennungsurkunde im französischen Außenministerium ein glanzvoller Höhepunkt. Der Star-Koch selbst gratulierte und dankte seiner Mannschaft. Das Erreichte sei erfreulich, nun gelte es, alle Bemühungen weiter zu intensivieren, um auch in Zukunft an die bisherigen Erfolge anknüpfen zu können. Sein Restaurantleiter Hubert Schwermer zieht Bilanz: „Bei unserem ersten Sieg bei LaListe herrschte eine riesige Euphorie, beim zweiten Mal war die Begeisterung über den Erfolg ebenfalls groß.

Im Vorjahr war uns allen bewusst, dass es auf Grund wachsender Konkurrenz sicherlich nicht leichter werden würde, den Erfolg in Zukunft zu wiederholen. Und nach dem jetzigen Sieg ist uns klar: Wir müssen und werden noch eine Schüppe drauflegen, um den Titel zu verteidigen.“

Eine langfristige Philosophie

2018 konnte sich neben dem Guy Savoy in Paris auch „Le Bernardin“ in New York – übrigens ein ehemaliges Guy-Savoy-Restaurant – ebenfalls mit dem Titel schmücken. Beide kulinarischen Tempel erzielten für Kochkunst, Ambiente, Service und Wohlfühlkultur 99,75 von möglichen 100 Punkten. 2019 wurde erstmals in 0,50-Stufen bewertet, beide Restaurants ergatterten deshalb „nur“ 99,5 Punkte. Die beiden japanischen Mitbewerber Ryugin und Sugalabo stießen dadurch mit ebenfalls 99,5 zum Olymp von LaListe vor. Guy Savoys Philosophie ist langfristiger angelegt: „Wir werden alles daransetzen, noch besser zu werden. Unsere bisherigen Erfolge sind erfreulich.

Doch es gibt sicherlich in der obersten Liga noch Vorbilder. Wie der Schweizer Tennisspieler Roger Federer. Der Superstar gewann in seiner Karriere insgesamt 20 Grand-Slam-Titel. Mit unserem Restaurant fehlen uns also noch 16 erfolgreiche Titelverteidigungen. Und auch der Golfer Tiger Woods setzte mit 15 Major-Turniersiegen ebenfalls Maßstäbe an Können und Beständigkeit. Also: Jetzt nicht nachlassen, sondern noch besser werden. Und: Ran an die Arbeit!“

Schwermer weiß die Platzierung professionell einzuschätzen. Im Bernadin rede man von ca. 200 Menüs pro Tag. Die New Yorker nähmen sich nicht so viel Zeit fürs Essen, maximal 90 Minuten. Daher gebe es drei „Schichten“ in dem prämierten Restaurant. Das Guy Savoy verwöhne täglich mittags und abends insgesamt rund 100 Gäste, die Zeit für eine Voranmeldung betrage vier bis acht Wochen, die Besucher kämen mitunter aus Kanada, den USA, Japan, Australien und natürlich dem europäischen Umfeld. Im Guy Savoy ließen sich die Gäste in den sechs Salons des Restaurants rund drei bis dreieinhalb Stunden mit erlesenen Gaumenfreuden verwöhnen.

Vor den Augen der Genießer

In Japan rede man hingegen pro Restaurant von täglich lediglich 20 Gästen. Dort wähle man nur zwischen kleinem oder großem Menü. Was dann die Köche vor den Augen der Genießer zauberten, entspreche dem Motto „Nur das Beste“. „Der Service war exzellent, wie man vielleicht bei dem Niveau der Küche auch kaum anders erwarten konnte.“ Über eine Konstante freut man sich: Der legendäre Maître Hubert ist noch da! Seit vielen Jahren schon ist der Deutsche der Restaurantleiter im Hause Guy Savoy, ein vergnügter, unglaublich charmanter Mann, der uns vor sechs Jahren regelrecht verzauberte. Auch und gerade im gediegenen Ambiente des neuen Lokals sorgt er bei uns sofort für Wohlfühlatmosphäre.“

Sauerländer Humor und Bodenständigkeit

Derart entspannt kann es nun losgehen, mit dem Menü des schönen Titels „Couleurs, Textures et Saveurs“. Nur zwei der Lobeshymnen anerkannter Restaurant-Kritiker und begeisterter Gäste über den gebürtigen Heinsberger Hubert Schwermer.

Kreis Olpe Deutschlands bestes Restaurant Platz 1 mit 99,5 von 100 möglichen Punkten von LaListe erreichten weltweit nur vier Restaurants. Platz 2 (99 Punkte) errangen fünf Häuser. Platz 3 (98,5 Punkte) teilten sich acht Restaurants. Platz 4 (98 Punkte) erkämpften sich weltweit insgesamt 14 Lokale. Auf Platz 5 (97,5 Punkte) rangiert mit der Schwarzwaldstube in Tonbach das laut LaListe beste Restaurant Deutschlands.

Der Sauerländer und Wahl-Pariser besticht durch seine Stilsicherheit, seine Eleganz, perfekte Umgangsformen und umfassende Kenntnisse. Distinguiert, sagen die einen. Very british, schwärmen die anderen. Mit einer Riesenportion französischem Charme. Und natürlich Original Sauerländer Humor und Bodenständigkeit.

Offensichtlich die optimale Mischung für einen Weltmeister. Und der perfekte Mann für und fürs Guy Savoy. Maître Hubert (sprich: Mätre Übähr) zog es über die Weihnachtstage gemeinsam mit seiner Frau Aimée traditionell zur Familie nach Heinsberg. Eine seltene Gelegenheit, denn das Pariser Spitzen-Restaurant hat über die Feiertage bis zum Dreikönigstag im Januar geschlossen.