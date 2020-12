Hilfe für Arme in Indien: „Schönes Zeichen der Solidarität“

Schönau. Irmgard Grebe-Quast (Indien-Initiative Leonidis) freut sich über umfangreiche Spenden. Was damit geschieht? Hier mehr.

Die Sprecherin der Schönauer Indien-Initiative Leonidis, Irmgard Grebe-Quast, zieht für das zurückliegende Jahr erneut eine positive Bilanz: „In diesem Jahr war alles anders – aber gerade deshalb wurden uns auch einige sehr schöne Momente beschert“, sagt Grebe-Quast und verweist insbesondere auf den in der Geschichte der Initiative erstmaligen Hilfe-Aufruf im Frühjahr dieses Jahres. „Als in Indien wegen der Corona-Pandemie ein massiver Lockdown beschlossen wurde, erhielten wir die Nachricht, dass einmal mehr die Ärmsten der Armen keine Beachtung mehr fanden. Ganze Familien standen plötzlich vor dem Nichts – im wahrsten Sinne des Wortes. Es fehlte an allem – sogar an Essen“, erinnert sich Grebe-Quast.

Da die Hilfsinitiative ihre Spendengelder überwiegend für nachhaltige und langfristige Projekte wie den Bau von mittlerweile zwei Internaten, der Übernahme von Schulgeldern oder die Versorgung von Kindern mit Mangelernährung verwendet, gab es damals kaum Geldreserven, um spontan und schnell zu helfen. „Etwa 9000 Euro hätten wir damals sofort zur Verfügung stellen können. Zu wenig, wie uns sofort klar war – und deshalb haben wir uns seinerzeit entschieden, die Freunde und Förderer unserer Initiative um Hilfe zu bitten. Das Ergebnis war überwältigend: Mehr als 30.000 Euro an Spenden haben wir erhalten, so dass wir – ergänzt um unsere Reserven – mit insgesamt 40.000 Euro über 4000 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen vor dem Schlimmsten bewahren konnten“, erzählt Grebe-Quast. Das sei ein „ermutigendes, schönes und vor allem beeindruckendes Zeichen der Solidarität“ gewesen.

Krise hat Probleme verschärft

„Beeindruckend“ deshalb, weil die Corona-Krise auch die Menschen in Deutschland vor große Herausforderungen stelle. „Wie viele hatten und haben Sorgen um Angehörige und Verwandte, mussten und müssen Kurzarbeit machen, haben vielleicht sogar ihren Arbeitsplatz verloren, stehen also vor gewaltigen finanziellen Probleme – und trotzdem haben sie diejenigen in den Blick genommen, denen es noch schlechter ging“, sagt die Leonidis-Sprecherin: „Trotzdem konnten wir uns auf unsere Unterstützer verlassen. Trotzdem haben sie gespendet! Und zwar mehr als großzügig!“

Die Corona-Krise habe dabei die ohnehin vorhandenen Schwierigkeiten und Probleme in Indien nicht verlagert, sondern eher verschärft. Hinzu kommen Dengue-Fieber, Tornados und Regenfälle, die den Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Armut unter Corona-Bedingungen noch einmal schwerer machen. „Und von unseren Partnern vor Ort, den Dernbacher Schwestern, hören wir dann auch noch, dass die indische Regierung das alles nicht sonderlich kümmert. Die überlässt die Bevölkerung sich selbst“, so Grebe-Quast.

Unterricht unter freiem Himmel

Für das kommende Jahr hofft sie deshalb zumindest auf ein wenig Normalisierung. „Wir haben in den vergangenen Jahren je Schuljahr für über 400 Jungen und Mädchen die Schulausbildung gezahlt. Zurzeit kann Schule aber gar nicht mehr stattfinden. Wir haben uns deshalb gesagt: Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt – dann muss der Berg eben zum Propheten.“ Heißt: Leonidis hat einen Teil der Spendengelder so verwendet, dass nicht mehr Schulgeld bezahlt wird, sondern Lehrer – „und zwar die Lehrer, die die Schüler über eine App mit Aufgaben versorgen und in die Dörfer gehen und dort dann im Freien unterrichten“, erzählt Grebe-Quast.

„Die Rückmeldungen der Menschen vor Ort geben uns schließlich die Gewissheit: Unsere Hilfe kommt an. Und das motiviert uns zum Weitermachen und unsere bisherigen Unterstützer hoffentlich auch“, so Grebe-Quast.