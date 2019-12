Silberg/Kirchhundem. Das Waldklassenzimmer in Kirchhundem gewinnt den ersten Preis und 2500 Euro Siegprämie. Gelungene Premiere im Schrabben Hof in Silberg.

Heimatpreisgewinner in Kirchhundem stehen fest

Spannend war es bis zum Schluss, aber dann, nach fast 2,5 Stunden, löste sich die Anspannung im Theatersaal des Schrabben Hofes in Sekundenschnelle auf, bei drei der 14 Bewerberteams in große Freude. Zum ersten Mal wurde am Montagabend der Heimatpreis in der Gemeinde Kirchhundem vergeben. 14 Projektgruppen, Vereine etc. aus dem Gemeindegebiet hatten sich beworben. Am Ende jubelten der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Kirchhundem zusammen mit der Sekundarschule und dem Kindergarten St. Peter und Paul über den ersten Platz und 2.500 Euro Siegprämie. Das Gemeinschaftsprojekt Waldklassenzimmer am Kirchhundemer Kreuzberg hatte die 9-köpfige Jury überzeugt.

1500 Euro für Jubiläums-Organisation

Auf den zweiten Platz kam die Dorfgemeinschaft Würdinghausen. Die Prämie von 1.500 Euro ist ein Vorschuss auf das 750-jährige Dorfjubiläum im kommenden Jahr. Die Dorfgemeinschaft hat für ihr Jubiläum ein sehr kreatives und breit gestreutes Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt, was die Jury mit dem zweiten Preis honorierte.

Ein tolles Projekt, eigentlich eins von vielen der Dorf AG Impulse für Welschen Ennest, ist der neue Blicke Pfad, der in dem Ort entsteht und der nicht nur tolle Aussichten bietet, sondern auch an die Geschichte des Ortes erinnern soll.

14 Gruppen hatten sich für den Heimatpreis beworben, alle lieferten eine geschliffene Präsentation ab, was die Selektion der Jury nicht einfacher machte. „Alle eingereichten Projekte sind aller Ehren wert“, so die Hauptorganisatorin Susanne Kues-Gertz vom Bereich Gemeindeentwicklung im Rathaus, die zusammen mit BM Andreas Reinéry die Sieger ehrte. „Der Heimatpreis ist vor allem eine Anerkennung des Ehrenamts“, so der Bürgermeister. Er hoffe, dass die jetzigen Aktiven in ihren Orten viele Nachahmer finden werden.