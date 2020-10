Heider-Nachfolge: Nächster MdB wieder aus dem Kreis Olpe?

Geschlossen will der CDU-Kreisverband Olpe in die gemeinsame Aufstellungsversammlung mit der CDU aus dem Märkischen Kreis gehen, in der ein neuer Kandidat für die Bundestagswahl gewählt wird. Der bisherige Abgeordnete Matthias Heider aus Lüdenscheid hatte erklärt, 2021 nicht noch einmal antreten zu wollen.

Im nächsten Monat möchte die CDU Bewerbungen aus dem Kreisverband oder Vorschläge der dazugehörigen Verbände und Gliederungen entgegen nehmen. Die Bewerber bzw. Bewerberinnen sollen dann an zwei Abenden Gelegenheit bekommen, sich den CDU-Mitgliedern vorzustellen. Soweit es die Pandemie zulässt, sind Präsenzveranstaltungen vorgesehen, ansonsten soll die Vorstellung digital erfolgen. Noch vor Weihnachten soll der Kreisvorstand tagen und sich ebenfalls einen Eindruck von den Bewerberinnen und Bewerbern verschaffen.

„Ziel ist es, mit einem starken Kandidaten bzw. einer starken Kandidatin in die gemeinsame Aufstellungsversammlung mit dem CDU-Kreisverband Mark zu gehen“, erklärt Kreisvorsitzender Jochen Ritter. Vor der Wahl 2009 waren zwei Kandidaten aus dem Kreis Olpe angetreten. Sie unterlagen Matthias Heider, obwohl es im Kreis Olpe doppelt so viele CDU-Mitglieder gibt als im südlichen Märkischen Kreis.

Die finale Veranstaltung soll im Laufe des Monats Januar durchgeführt werden. Die Bundestagswahl findet im September 2021 statt.