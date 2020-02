Blaulicht Heggen: Smart-Fahrerin kracht in den Gegenverkehr

Heggen. Schwer verletzt wurde eine Fahrerin bei einem Unfall in Heggen, als sie frontal gegen einen entgegenkommenden Sprinter krachte.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in den Morgenstunden in der Ortsdurchfahrt Heggen. Auf der Hollenbocker Straße Richtung Attendorn fuhr eine Smart-Fahrerin frontal in einen ihr entgegenkommenden Sprinter.

Die Fahrerin musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein zum Zeitpunkt in der Nähe befindlicher Rettungshubschrauber konnte wieder abbestellt werden.