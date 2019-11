Wenden. Wendens Bürgermeister Clemens will eine Sanierung des Hallenbades, Grüne und UWG favorisieren einen Neubau.

Heftiger Streit ums Hallenbad in Wenden

Die politischen Positionen im Gemeinderat über die Zukunft des Wendener Hallenbades klaffen weit auseinander. Während sich Bürgermeister Bernd Clemens für die parlamentarischen Sitzungen am Montag (HFA) und am Mittwoch (Rat) für eine umfangreiche Sanierung ausspricht, haben Grüne und UWG in ihren Presseerklärungen, die sie in dieser Woche verschickten, ganz andere Vorstellungen. Elmar Holterhoff für die Grünen und Thorsten Scheen für die UWG steht der Sinn eher nach Neubau.

Scheen kritisiert unter anderem, Bürgermeister Clemens, der sich für die umfangreiche Sanierung entschieden habe, fordere vom Gemeinderat offenbar einen Freifahrtschein, „da er es versäumt, diesen über die Kosten der geplanten Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.“

UWG: Große Lösung prüfen

Und weiter. „Schon seit zwei Jahren mahnt die UWG Wenden an, dass am Westerberg die notwendigen Maßnahmen an Schulgebäude, Turnhalle und Schwimmbad in ihrer Gesamtheit zu betrachten sind. Nicht nur das Schwimmbad, sondern auch die beiden anderen Gebäude sind in näherer Zukunft zu ertüchtigen. Mangelt es ihnen doch ebenso an Energieeffizienz und Barrierefreiheit - Stichwort: Inklusion - wie auch an ausreichendem Parkraum und guter Verkehrsanbindung.“

Unter anderem daher fordere die UWG die Prüfung einer Komplettlösung: Abriss der Gebäude am Westerberg und Neubau oberhalb der Gesamtschule. Scheen: „So würde wirklich ein zukunftsgerechtes Schulzentrum mit optimalen Sporteinrichtungen entstehen.“

Gemeinsam mit der notwendigen Sanierung/Modernisierung der Gesamtschule ergäben sich bei einer gleichzeitigen Verlegung von Grundschule und Schwimmbad sinnvolle Synergieeffekte und Einsparpotenziale. Die UWG spreche sich für eine Vertagung der Entscheidung aus, um sich über neugebaute Bäder in anderen Kommunen zu informieren.

Grüne: Neubau hat viele Vorteile

Elmar Holterhoff (Grüne) spricht sich ebenfalls gegen die Sanierung „der 52 Jahre alten Einrichtung aus. Wir Grünen...sehen in einem Neubau des Hallenbades viele Vorteile und in einer Sanierung hohe Risiken. …. Insbesondere die Feststellung, dass eine energetische Beckensanierung des jetzigen Hallenbades laut einem Gutachter nur bedingt möglich ist, lässt uns zum Entschluss kommen, einen Neubau zu favorisieren.“

Fels wird geheizt

Nach den Information der Grünen sei das Hallenbad 1967 auf Fels gebaut worden, „und dies ohne Wärmedämmung. ...Heute ist ein Wärmeschutz von 25 bis 30 cm Standard bei Neubauten. Wir heizen also zurzeit den Fels und das Erdreich unter dem Schwimmbecken mit dem warmen Wasser.“

Ein positives Beispiel sei der Bad-Neubau in Werdohl-Ütterlingsen, „wünschenswert und sogar bezahlbar.“ Fazit: „Ein neues Hallenbad mit einer Größe von 25 x 10 Meter habe große Vorteile. Die Besucherzahl von derzeit 10.000 Badegästen im Jahr könnte verdoppelt werden.