Hanseschule Attendorn

Hanseschule Attendorn (Sekundarschule)

Adresse: Wiesbadener Str. 2, 57439 Attendorn

Telefon: 02722/6336820

Homepage: www.hanseschule-attendorn.de

Anzahl der Schüler: 600

Anzahl der Lehrer: 70

Schulleiterin: Marion Schmidt-Wrobel

Die Hanseschule ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens, die jedes Kind im Blick hat und durch Fördern und Fordern die individuellen Potenziale berücksichtigt. In der Ganztagsschule haben die Jugendlichen Zeit, sich dem Lernen, Wohlfühlen und Vertiefen eigener Interessen zu widmen. Begleitend und beratend arbeiten mit den Schülern unter anderem Eltern, Fach- und Förderlehrkräfte, Schulsozialarbeiter und Erzieherinnen in einer starken Schulgemeinschaft zusammen, um so auf unterschiedlichen Bildungswegen alle Abschlüsse der Sekundarstufe I zu ermöglichen.

Anmeldetermine: Freitag, 31. Januar, bis Donnerstag, 6. Februar.