Wenden: Tankdeckel mit Bunsenbrenner enteist - Großeinsatz

Wenden. Explosionsgefahr an der Tankstelle in Wenden. Der Fahrer eines Tankfahrzeugs legt den Tankdeckel mit dem Bunsenbrenner frei. Dann brennt es.

Wegen Explosionsgefahr ist derzeit ein Großaufgebot an Einsatzkräften an der Tankstelle in Wenden an der Hauptstraße im Einsatz. Zu einem ABC-Einsatz mit Feuer wurden Feuerwehr, Rettungswagen, Notärzte und die Polizei gerufen. Ein Tankfahrzeug wollte die Tankstelle betanken.

Tankdeckel mit dem Bunsenbrenner freigelegt

Der Fahrer hatte jedoch festgestellt, dass der Deckel vereist war. Mit einem Bunsenbrenner hat er den Deckel freilegen wollen. Daraufhin hat sich unter dem Deckel ein entzündbares Gemisch gebildet und entzündet.

Hauptstraße ist gesperrt

Kurzzeitig hat es aus der Tanköffnung gebrannt. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Derzeit wird mit einem Messgerät geprüft, ob noch eine „entzündliche Atmosphäre“ vorhanden ist, wie Christopher Quast, Pressesprecher der Feuerwehr Gemeinde Wenden bestätigte. Die Hauptstraße bleibt bis auf Weiteres gesperrt.