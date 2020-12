Grevenbrück: Lkw-Fahrer beschädigt Unterführung und flüchtet

Grevenbrück. Zu niedrig war der Trog auf der B 55 in Grevenbrück für einen Tieflader, der eine Forstmaschine auf der Ladefläche beförderte.

Zu niedrig war am Freitagabend um 18.30 Uhr die Bahntrassenunterführung auf der B 55 in Grevenbrück für einen Tieflader, der eine Forstmaschine (Harvester) beförderte. Beim Durchfahren der Unterführung in Höhe der Aral-Tankstelle touchierte er mit dem Ausleger des Harvesters die Betondecke des Trogs. Dabei bröckelte Beton auf die Fahrbahn. Der Fahrer stieg aus, schaute sich den Schaden an und setzte anschließend seine Fahrt fort.

Aufmerksamer Zeuge

Ein aufmerksamer Zeuge merkte sich das Kennzeichen, so dass die Polizei den Fahrer schnell finden und anhalten konnten. Der aus dem europäischen Ausland stammende Fahrer musste wegen der Unfallflucht noch vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Deutsche Bahn wurde über den entstandenen Schaden in Kenntnis gesetzt und entsandte umgehend Personal, um die Überführung in Augenschein zu nehmen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.