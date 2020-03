Ach ja, was waren das noch für Zeiten, in denen man ganz selbstverständlich Toilettenpapier kaufte, weil die letzte Rolle zu Hause eben angebrochen war. Manche Leute mochten sich vielleicht sogar für das XXL-Paket unter dem Arm schämen, war Toilettenpapier doch eher ein Konsumgut ohne jegliches Prestige.







Das hat sich mit der Coronakrise verändert. Seitdem ist es zum Statussymbol avanciert, mit dem man auch mal gerne nach erfolgreichem Kauf für Fotos posiert. Ich muss zugeben: Ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen, warum manche Menschen Klopapier hamstern. Psychotherapeut Markus Stutte konnte mir in dieser Woche aber zumindest erklären, was eventuell dahinterstecken könnte: Todesangst. Das klingt drastisch und ist es evolutionstechnisch auch.

Medizinisch besser versorgt

Denn wer sich in der Steinzeit durch mangelnde Hygiene eine Infektion zugezogen hat, ist gestorben. Dass wir heute glücklicherweise medizinisch deutlich besser versorgt sind, ändert aber nichts daran, dass zunächst das Gefühl dieser Ur-Angst ausgelöst wird. Deswegen gibt es jetzt eine explodierende Nachfrage nach allem, was in irgendeiner Art und Weise das Infektionsrisiko verhindern könnte. Wenn Sie das nächste Mal also wieder vor einem leeren Klopapier-Regal stehen oder Menschen dabei beobachten, wie sie nach der letzten Packung greifen wie nach dem rettenden Strohhalm: Durchatmen und nachsichtig sein.

Ja, es entzieht sich jeglicher vernünftiger Grundlage. Aber so ist Angst. Doch mit viel Geduld und immer wieder mit der Situation vor Augen, dass wir nicht an einer Infektion wegen fehlendem Klopapier sterben werden, wird die Angst weniger. Und das Klopapier wieder mehr.