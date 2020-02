Glosse: Der Fluch der CDU-Kandidaten in Kirchhundem

Kirchhundem. Björn Jarosz soll für die CDU das Rathaus in Kirchhundem erobern. Kann das klappen oder wird er das nächste Opfer eines Fluchs? Eine Glosse.

Jahrzehnte war es ein geflügeltes Wort, wenn es darum ging, die politische Szene Kirchhundems und die Kultur der verbalen Auseinandersetzung zu beschreiben. Von so genannten „Kirchhundemer Verhältnissen“ war die Rede. Ausschuss- wie Ratssitzungen unterhielten besser als jedes TV-Abendprogramm – Tatort vielleicht ausgenommen.

Auch die Bürger sorgten für Furore: Als es zum Beispiel um die Zukunft des Oberhundemer Hallenbades ging, drängten sich Hunderte in den Sitzungssaal, trugen Transparente vor sich her und postierten sogar einen quicklebendigen Esel vor der Türe, an dem ein Protestbanner angebracht war.

Besagter Esel hieß übrigens Josef. Das lasse ich an dieser Stelle mal unkommentiert.

Es hätte nur noch gefehlt, dass man die Attendorner Konfetti-Kanone in Stellung gebracht hätte, um der eigenen Position Gehör zu verschaffen. Lang ist’s her.

Kirchhundemer Wahlvolk sagte stets Nein

Inmitten dieses politisch einmaligen Meinungs-Vulkans versuchte die eigentlich als Mehrheitspartei gesetzte CDU immer wieder vergeblich, den direkt von den Bürgern zu wählenden Bürgermeisterkandidaten so in Szene zu setzen, dass es am Ende auch zum Wahlsieg reichte. So, wie Miraculix stets den Kopf schüttelte, wenn sich Obelix einen Tropfen Zaubertrank erschleichen wollte, sagte auch das Kirchhundemer Wahlvolk stets Nein zum CDU-Kandidaten.

Die Liste kann sich wahrlich sehen lassen. Ein Hoffnungsträger nach dem anderen versengte sich die Finger, sogar trotz hochkarätigen bundespolitischen Rückenwindes. Keine Frage: Auf dieser Kandidatur lastet ein mystischer, rätselhafter Fluch.

Aber Scherz beiseite: Dem neuen Kirchhundemer CDU-Kandidaten will ich natürlich keine Angst einjagen. Jeder Fluch endet auch einmal. Gewinnt er, gratulier’ ich als Erster.