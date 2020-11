Grevenbrück/Siegen. Vor dem Schwurgericht in Siegen hat der Prozess gegen einen 34-Jährigen begonnen. Er soll in Grevenbrück seinen dreijährigen Sohn ermordet haben.

Es ist eine Horror-Anklage. Im Schwurgerichtssaal des Siegener Landgerichtes schüttelten Beobachter im Zuhörerraum fassungslos den Kopf, als Staatsanwalt Reiner Hoppmann die Vorwürfe gegen den 34-Jährigen formuliert. In Grevenbrück soll der Vater am 3. Mai dieses Jahres seinen dreieinhalbjährigen Sohn gewürgt haben, bis er bewusstlos war, und dann die Matratze, auf der das Kind lag, mit Brandbeschleuniger angezündet haben. Der Junge ist bei lebendigem Leib verbrannt. Das hat die Obduktion ergeben. „Er ist dermaßen stark verbrannt, dass er daran verstorben ist“, so Hoppmann. Für die Staatsanwaltschaft ist das ein klarer Fall von Mord. Gleich drei Mordmerkmale seien durch die unfassbare Tat erfüllt. Der Vater habe heimtückisch, grausam und mit gemeingefährlichen Mitteln gehandelt.

Zum Auftakt des Mordprozesses wurde der in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte nach Siegen gebracht. Justizbeamte begleiteten ihn aus der Zelle die Treppe hinauf in Saal 165. Der 34-Jährige ging an Krücken in den Gerichtssaal.

Seit einem halben Jahr war die Beziehung der Eltern beendet. Sie soll zerbrochen sein, weil der 34-Jährige gewalttätig gegenüber seiner Frau gewesen sein soll. Das Kind lebte bei der Mutter. Es bestand aber Besuchskontakt zum Vater. Am Morgen des 3. Mai, ein Sonntag, holte der 34-Jährige seinen kleinen Sohn nach einvernehmlicher Absprache bei den Eltern der Mutter in Attendorn ab und nahm ihn mit in seine Wohnung nach Grevenbrück. Gegen 15 Uhr soll es dann zu der Tat gekommen sein.

Motiv ist unbekannt

„Aus nicht bekannter Motivlage beschloss der Angeklagte, seinen Sohn umzubringen“, sagte Staatsanwalt Hoppmann. Laut Anklage soll sich der 34-Jährige nach dem Anzünden der Matratze eine oberflächliche Schnittverletzung im Brustbereich zugefügt haben. Dann soll er aus dem dreieinhalb Meter hohen Küchenfenster im ersten Obergeschoss des Hauses gesprungen sein. In der Wohnung hinterließ er ein Schriftstück. Inhalt: „Ich wollte einfach in Deutschland sterben, am besten neben meinem Sohn.“ Laut Anklage soll der 34-Jährige die Rauchmelder abmontiert haben. In der Wohnung im Erdgeschoss lebte eine Frau. „Er nahm in Kauf, dass das Feuer hätte übergreifen können“, so Hoppmann. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sei es nicht dazu gekommen.

Der Angeklagte, der bisher zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, wirkte im Gerichtssaal gefasst. „Ich brauche keinen Dolmetscher. Er stört mich. Ich möchte das nicht“, sagte er. Richterin Elfriede Dreisbach betonte aber, dass der Dolmetscher für alle Fälle weiterhin am Prozess teilnehmen werde. Zum Schluss meinte der 34-Jährige: „Ich will was sagen zu der Anklage. Ich möchte ein paar Erklärungen dazu abgeben.“ Dazu bekommt er Gelegenheit bei der Fortsetzung am 20. November.