Drei Magnetschwebebahnen mit Bauteilen der Gerlinger Firma „H + A Präzisionsteile“ hat die Firmengruppe Max Bögl aus Bayern bereits nach China verkauft. Fahren können diese allerdings noch nicht. „Wir haben alles geliefert, es funktioniert alles. Der Bau der Strecke steht aber seit Dezember vergangenen Jahres wegen Corona. Es geht nicht weiter“, sagt Horst Heuel, Geschäftsführer des Gerlinger Unternehmens, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die für Januar geplante Auslieferung verzögere sich coronabedingt.

Horst Heuel, Geschäftsführer der Gerlinger Firma „H + A Präzisionsteile“, mit einem neuen 3-D-Messsystem. Foto: Roland Vossel / WP

Seit über 30 Jahren steht „H + A“ für höchste Präzision. Präzision in Perfektion. Das Unternehmen in Gerlingen beliefert Kunden in aller Welt. Es geht um Sicherheit und absolute Zuverlässigkeit. „Unsere Kunden stammen aus den Bereichen Luftfahrttechnik, Schienenverkehr, Schutz- und Wehrtechnik, Landmaschinen-, Mess- und Regeltechnik sowie dem allgemeinen Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau. Unsere Produkte sind überwiegend geschweißte und CNC-bearbeitete Spezialteile, beispielsweise Brems-, Kupplungs- und Getriebeteile für Schienenfahrzeuge in aller Welt wie Magnetschwebebahnen und Lokomotiven“, sagt Heuel.

Auch beim Transrapid dabei

Die Firma habe sich in den letzten Jahren neben der Magnetfahrtechnik verstärkt mit Elektromobilität beschäftigt, so Heuel: „Das ist die Zukunft. Wir fertigen im Moment ganz stark Stromabnehmersysteme für Elektrobusse.“ Auch für den Transrapid hat „H + A“ früher Teile geliefert. Dies habe für den Kontakt zur Firmengruppe Max Bögl, einem großen Familienunternehmen in Neumarkt (Oberpfalz), gesorgt. „Die Zusammenarbeit als Entwicklungspartner und Bauteillieferant ist für uns einmalig. Das ist für uns ein gewaltiger Schritt in Richtung Zukunft. Wir waren schon immer ein Nischenanbieter für Schienenfahrzeuge“, betont Horst Heuel.

Jetzt wird modernste Magnetbahntechnologie aus Bayern hergestellt mit Bauteilen der H + A Präzisionsteile aus Gerlingen. Es geht um das innovative Transport System Bögl (TSB). Dabei handelt es sich um ein fahrerloses, spurgebundenes Personentransportsystem mit Fahrgeschwindigkeiten bis 150 Stundenkilometer. Der TSB zeichnet sich aus durch geringe Schallemissionen, niedrige Betriebskosten und hohe Flexibilität in der Trassierung. „Der Fahrweg kann aufgeständert, ebenerdig oder unterirdisch in bestehende Infrastrukturen integriert werden. Dies bietet optimale Voraussetzungen für dicht besiedelte, urbane Regionen“, so die Firmengruppe Bögl.

Technikteil unter dem Fahrzeug

„Wir sorgen für das Technikteil unter dem Fahrzeug, den Schweberahmen. Die Kästen im Betonträger sind wie ein Fahrwerk vom Auto, das nur keine Räder hat, sondern sich berührungslos fortbewegt. Damals haben wir für den Transrapid einzelne Komponenten geliefert, aber jetzt sind es ganze fertigmontierte Baugruppen“, erläutert Horst Heuel. Es sei ein neues, modernes Straßenbahnsystem: „Es gibt wenig Sitzplätze. Es geht darum, möglichst schnell viele Leute von A nach B zu transportieren.“ Und: „Der Platzbedarf für eine neue Straßenbahnstrecke wäre viel größer. Hier kann man das einfach aufständern. Es ist alles integriert. Man braucht keine Oberleitungen. Das ist gut ein Drittel günstiger als eine übliche Straßenbahnlösung.“

Das Bundesverkehrsministerium hat kürzlich eine Machbarkeitsstudie für den Einsatz von Magnetschwebebahnen am Münchener Flughafen in Auftrag gegeben. Laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer soll geprüft werden, welches Potential die Technologie im Vergleich zu anderen Transportmitteln wie U-Bahn, Regionalbahn oder Straßenbahn hat.

Horst Heuel hofft jetzt, dass es nach der Coronakrise in China weitergeht und die Züge auf die Strecke kommen: „Die Chinesen wollen das System weiterbauen. Bevor die alles an Land ziehen, sollten wir auch hier in Deutschland sehen, dass wir das ans Laufen bekommen.“