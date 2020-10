Gartentipps: Dill und Malven trotzen dem Wetter

Liebe Bienen, ich gestehe, ich war es. Ich habe Mundraub begangen. Am Wochenende gab es eine Forelle vom Grill mit Salbei-Püree und Gurkensalat. Was mir fehlte war Dill für den Gurkensalat. Ich habe zwar ein Kräuterbeet, aber leider ohne Dill. Da viel mir meine Bienenweide unter dem Haus ein. Mama hätte jetzt bei einem Blick auf diese Blumen- und Staudenmischung garantiert gesagt: “Junge, dass sieht aber wirklich nicht mehr ordentlich aus“, und Recht hätte sie gehabt. Aber Mitte Oktober ist das nun mal so wie es ist. Die meisten Blumen sind zwar verblüht und vieles liegt schon platt auf dem Boden, aber eben nicht alle und darum habe ich sie noch nicht abgemäht. Einige Pflanzen sind durchaus noch schön, insbesondere die wilden Malven und der Dill.

Ich habe bis zu diesem Sommer nicht gewusst, dass Dill eine wertvolle Pflanze für Bienen und Insekten ist und war erstaunt, dass er in der Blumenmischung vorkam. Aber als ich dann so vor meinem Gurkensalat stand, war ich ganz froh, dass ich die Mischung ausgesät hatte und schnell etwas ernten konnte. War nicht so viel, ist den Bienen und Hummeln bestimmt nicht aufgefallen. Genauso erstaunt war ich über die wilden Malven. Sie blühen sehr reichhaltig und lange. Dabei sind sie trotz ihrer Höhe von 1,40 Metern ziemlich stabil und haben dem Wind und Wetter bis jetzt getrotzt. Die dunkel-violetten Blüten sind seit Juli da und sie sind wirklich auffallend, genau wie der Dill mit seinen filigranen, gelben Blüten, der genau daneben steht. Die beiden Farben und Formen bilden einen schönen Kontrast zueinander.

Ich habe bisher selten oder gar nicht Malven in Gärten gepflanzt, was wohl damit zusammenhängt, dass die einzelne Pflanze zweijährig bzw. kurzlebig ist. Sie sät sich zwar vielfach selbst wieder aus, aber wenn man das will, muss man sie auch stehen lassen, bis dass der Samen ausgereift ist. Bei der Selbstaussaat ist das blöde, dass man nie genau weiß, wohin das Samenkorn fällt bzw. wohin es Wind und Regen transportiert. Bei mehrjährigen Stauden ist alles viel planbarer und verlässlicher, da weiß man, wie es wird und überlässt weniger dem Zufall.

Es braucht also einen leicht verwilderten Naturgarten, wo es nicht so ganz darauf ankommt und Teilbereiche sich selbst überlassen bleiben. Aber Vorsicht – alles was sich selbst aussät und auch auf kargen Böden wieder keimt, ist äußerst robust und kann schnell andere Pflanzen verdrängen.

Bei Malven ist es wie bei Stockrosen, sie wachsen in jeder Ritze, brauchen nicht viele Nährstoffe und bilden tiefe Pfahlwurzeln. Damit kommen sie auch bei Trockenheit klar und wer Malven an Stellen wieder los werden will, wo er sie nicht haben möchte, der hat beim jäten Schwierigkeiten. Die ganze Wurzel zu erwischen ist fast nicht möglich. Besser Sie pflanzen oder säen die Malven selbst aus und schneiden die Pflanze zurück, wenn die Blüte vorbei ist. Dann kann sich der Samen nicht ausbreiten. Stirbt die Pflanze nach zwei-drei Jahren ganz ab, können Sie ja neue besorgen und wieder pflanzen. Es gibt im Handel auch unterschiedliche Sorten, von blau bis violett.

Was ich auch nicht wusste ist die Tatsache, dass die Wilde Malve eine der ältesten Heilpflanzen ist. Die Pflanze ist schon sehr alt und da sie praktisch überall wächst, konnte manche „Kräuterhexe“ oder Apotheker sie ernten und trocknen. Ihr wird eine starke, schleimlösende Wirkung nachgesagt und den Tee aus Blüten und Blättern können auch Kinder und alte Menschen trinken. Der Tee darf nur nicht mit heißem Wasser aufgebrüht werden, da sonst die schleimlösenden Inhaltsstoffe zerstört werden.

Bei Halsschmerzen und Husten fragen Sie also weiterhin Ihren Arzt oder Apotheker, aber sich den eigenen Tee aus dem Garten zu brauen und zu trinken schadet auch nicht. Da weiß man, wo er herkommt.

Viel Spaß beim Gärtnern wünscht Ihnen Thomas Kramer