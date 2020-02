Fretter: Prinz Daniel I. Funke auf der Bühne demaskiert

Fretter. Daniel Funke ist der neue Prinz Karneval in Fretter. Die Nachricht, dass er den Thron erklimmt, erhielt er an einem ungewöhnlichen Ort.

„Fretter im Tal, im Karneval, wir feiern und lachen und lassen es krachen!“ ertönte es am Sonntagabend in der örtlichen Schützenhalle beim Einmarsch des neuen Prinzen. Das Lied ist Programm, denn als Prinz Daniel I. Funke auf der Bühne demaskiert wurde, ließ es das Publikum richtig krachen. Tosender Applaus und große Freude in der restlos ausverkauften Halle.

Prinz Daniel I. Funke ist im Ort besonders sportlich aktiv. Der 39-Jährige Familienvater ist Beisitzer im Vorstand des SV Fretter, aktiver Fußballer in der Altliga Ü32 bei der SG Fretter/Serkenrode und Trainer der F-Jugend.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mit ihm freuten sich neben seinen Eltern Franz-Josef und Dorothee auch Bruder Oliver, aktives Mitglied der „Rhythmusgötter“, Ehefrau Marion und Sohn Noah. Der Siebenjährige ist als Gardist in der Mini-Prinzengarde auf der Bühne anzutreffen.

Überraschung im Sportlerheim des SV Fretter

Wie es sich in Fretter gehört, werden die Prinzen zuvor in einen „Hinterhalt“ gelockt, um von ihrer Proklamation zu hören. Als Lockvogel wurde dieses Mal Marko Sasse, Vorsitzender des SV Fretter und Prinz des Jahres 2004, engagiert.

Ein angeblicher Wasserschaden in der Kabine des Sportlerheims war Anlass, den neuen Prinzen dorthin zu zitieren. Im Dunkel der Kabine wartet aber kein Wasser, sondern das Prinzenkomitee auf den neuen Prinzen, das auf die Nominierung dann mit Felsquellwasser anstieß.

Zuvor wurde der Vorjahresprinz Christoph Habbel verabschiedet, der es sich nicht nehmen ließ, den 11-jährigen Jubelprinz Mattes Kremer mit einem Orden auszuzeichnen. Ein besonderer Dank ging auch an Ralf Sasse, der sieben Jahre die Geschicke der Interessengemeinschaft Fretteraner Karneval geleitet hat. Dieses Amt übernimmt Dominik Stuff.

Programm mit Garden und „Kölsch Connection“

Nach der Proklamation startete ein gewohnt gutes Programm mit der heimischen Prinzengarde, der Funkengarde, den Rhythmusgöttern und den Frettersternen. Die Funkengarde feiert in diesem Jahr ihren 22. Geburtstag, was mit einem Aufritt der Altgardistinnen gewürdigt wurde.

„Et superjecke Dreigestirn“, die Funkengarde Morsbach, befreundete Garden aus dem Ihnetal, Ennest und Hülschotten sowie die Band „Kölsch Connection“ sorgten für einen Abend, an dem es die Fretteraner so richtig krachen ließen.