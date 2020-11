Fretter: Einbrecher in Ladenlokal machen reichlich Beute

Fretter. Zigaretten im Wert von mehr als 3000 Euro, Schnaps und Bargeld erbeuten Diebe bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft.

Unbekannte stiegen in der Nacht von Mittwoch (11. November, 19 Uhr) auf Donnerstag (12. November, 7 Uhr) in ein Lebensmittelgeschäft in der Esloher Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter zuerst durch den Vordereingang in die Räume einzudringen. Schließlich verschafften sie sich über den rückwärtigen Anlieferungsbereich Zugang zu den Geschäftsräumen.

Zigaretten im Wert von 3200 Euro

Dort entwendeten sie zahlreiche Zigarettenpackungen im Wert von 3200 Euro, Bargeld, Spirituosen sowie Rasierklingen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Zusätzlich entstand Sachschaden am Gebäude.