Fotoshooting für ausgebrannte Familie erbringt 4720 Euro

Oberhundem. Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in Rinsecke starten Bekannte eine Spendenaktion. Jetzt steht der Erlös fest.

Es war am Abend des 11. August. Damals stand in Rinsecke plötzlich das Wohnhaus einer Familie lichterloh in Flammen. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen entstand ein Schaden von 170.000 Euro und eine vierköpfige Familie stand praktisch vor dem Nichts.

Die Betroffenheit war groß, nicht nur in dem 230-Seelen-Ort Rinsecke in der Gemeinde Kirchhundem. Steffi Jung machte das Schicksal der Familie besonders betroffen. Die heute 46-Jährige hatte die beiden Töchter der Familie vor 20 Jahren als Erzieherin im Kindergarten Oberhundem betreut. Die begeisterte Hobbyfotografin sprach ihre Freundin Jenny Michallik, die in Kirchhundem ein Fotostudio betreibt, an, ob man nicht ein Foto-Shooting auf die Beine stellen könne, dessen Erlös der betroffenen Familie zu Gute kommen könnte.

Fotoshooting-Sonntag

Gesagt, getan. Die beiden Freundinnen kontaktierten Peter Meyer, den Beiratsvorsitzenden der Eigentümergesellschaft der Adolfsburg. Der 54-Jährige war von der Idee begeistert. Und so fand am 20. September der Fotoshooting-Sonntag in der Adolfsburg statt.

Das Event war ein Riesenerfolg. Stefanie Jung und Jenny Michallik schossen in den fünf Bereichen des Schlosses insgesamt rund 2.600 Fotos von Paaren, Einzelpersonen, Familien und Gruppen. Dabei waren alle Altersgruppen von Kindern, bis hin zu einem 85-Jährigen vertreten. Sogar in Bayern hatte sich das Fotoshooting herumgesprochen. Ein Ehepaar kam aus dem fernen Würzburg ins Sauerland.

Zweieinhalb Monate später, am zweiten Adventssonntag, gab es nun die vorzeitige Bescherung für die betroffene Familie. Vor dem Adventsfenster des Gräftehauses der Adolfsburg gab das Organisationsteam, Stefanie Jung, Jenny Michallik und Peter Meyer, offiziell den Erlös der Veranstaltung bekannt. Die Familie darf sich über den stolzen Betrag von 4.720 Euro freuen. „Wir freuen uns, diesen Betrag der Familie übergeben können“, sagten die drei Mitglieder des Organisationsteams unisono.

Tolle Zusammenarbeit

Peter Meyer bedankte sich bei Stefanie Jung, Jenny Michallik sowie den Bewohnern des Schlosses für die gute Zusammenarbeit. Ebenso bedankte er sich bei den Einwohnern von Oberhundem für die Unterstützung und ihr tolles Engagement. So hatten zum Beispiel die Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Oberhundem einen Waffel- und Kaffeeverkauf auf die Beine gestellt, dessen Erlös der betroffenen Familie ebenso zu 100 Prozent zu Gute kommt wie die eingegangenen Einzelspenden, die zwischen zehn und 200 Euro lagen. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der alle an einem Strang gezogen haben“, sagte Peter Meyer.

Dank der Familie

Stefanie Jung freute sich auch über die vielen positiven Rückmeldungen zu der gelungenen Veranstaltung und überbrachte den Dank der Rinsecker Familie für die großartige Aktion. Auch Jenny Michallik frohlockte: „Es war ein sehr schöner Tag, an dem alles fluppte.“ Viel Lob habe es auch vom neugewählten Bürgermeister der Gemeinde Kirchhundem, Björn Jarosz, der den Fotoshooting-Tag ebenfalls besuchte.