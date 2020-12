Flüchtlingsunterkunft Olpe: Angeklagter stand unter Drogen

Seit gut fünf Monaten sitzt der heranwachsende Marokkaner – das Alter konnte nicht konkret bestimmt werden – in der JVA Attendorn in Untersuchungshaft. Am 26. Juni dieses Jahres soll er einen Mitbewohner (38) in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Olpe ein Messer in den Bauch gerammt haben.

Vor der Jugendkammer des Landgerichts Siegen muss sich der junge Mann aus diesem Grund wegen versuchten Totschlags verantworten. Am Dienstag sagte der Angeklagte über seinen Dolmetscher umfassend aus. Er betonte jedoch immer wieder, dass er sich an manche Details nicht mehr erinnern könne.

Der Tattag

Schon kurz nach dem Frühstück habe der Angeklagte nach eigener Aussage vier Betäubungsmittel-Tabletten genommen. „Die habe ich schwarz gekauft, bei einem Mann in Dortmund“, so der Beschuldigte. Er wollte vergessen. Sich, seine Perspektivlosigkeit, seine Probleme.

Er sei mit dem Bus nach Siegen gefahren, habe am Bahnhof Marihuana gekauft, Bier getrunken und sei alleine durchs Zentrum spaziert. Als er nachmittags wieder am Olper Bahnhof eintraf, habe er dort den Geschädigten getroffen. „Wir haben uns eine Flasche Whisky gekauft und sie in der Stadt getrunken. Wir waren gut befreundet“, so der Beschuldigte. Ein paar Stunden seien sie zusammen gewesen, bis der Geschädigte Lebensmittel im Supermarkt gekauft habe und er selbst in eine Gaststätte gegangen sei, um dort Bier zu trinken. Wenig später sei er zu der Kneipe zurückgekommen, um dort auf Toilette zu gehen.

Da er – wie im späteren Polizeibericht beschrieben – offensichtlich keinen Mund-Nasen-Schutz trug, wurde ihm der Zutritt von dem Wirt verwehrt. Daraufhin urinierte der Angeklagte gegen die Hauswand der Gaststätte. Schließlich wurde er von Polizeibeamten in die ZUE „Am Finkenhagen“ gebracht.

Die Gefährderansprache

In der Unterkunft hielten die Beamten dem Angeklagten eine Gefährderansprache, um ihm zu verdeutlichen, dass sein Fehlverhalten polizeiliche Aufmerksamkeit erreicht habe.

Denn der junge Mann habe kurz vorher nicht nur gegen die Gaststätte uriniert, sondern soll noch am selben Morgen eine Frau in der Einrichtung bedrängt und sie auf Arabisch beschimpft haben. Aufgrund dessen habe sie ihn wegen sexueller Belästigung angezeigt.

Die Eskalation

An die Ansprache kann sich der Angeklagte laut eigener Aussage nicht mehr erinnern. Er wisse aber noch, dass er in sein Mehrbettzimmer gegangen sei, wo der Geschädigte bereits saß. Die Einkäufe, mit denen sie sich etwas zu essen zubereiten wollten, habe er nicht gesehen.

Geschädigter soll am 14. Dezember aussagen Der 38-jährige Geschädigte lag drei Wochen auf der Intensivstation , weil er im Nachgang eine Blutvergiftung entwickelte, die zeitweise lebensbedrohlich war. Eigentlich hätte der Geschädigte am Dienstag aussagen sollen. Da er aber mittlerweile in einer Einrichtung in Hamm untergebracht ist, konnte das Zugticket postalisch nicht mehr rechtzeitig verschickt werden. Er soll nun am Montag, 14. Dezember, angehört werden. Nächster Verhandlungstermin ist der 4. Dezember.

„Als ich ihn gefragt habe, wo das Essen ist, hat er angefangen mich zu beleidigen.“ Dabei habe er eine Flasche gehalten. „Ich kenne ihn. Er ist aggressiv, wenn er Alkohol getrunken hat. Ich hatte Angst, dass er mit der Flasche auf mich losgeht“, sagte der Angeklagte. Daraufhin habe er unter sein Kopfkissen gegriffen und mit dem Messer fuchtelnd vor ihm gestanden, um ihn einzuschüchtern. Dass er tatsächlich zugestochen habe, daran könne er sich nicht erinnern. „Erst Monate später, als ich die Anklageschrift gelesen habe, habe ich realisiert, was ich getan habe. Die Drogen haben alles kaputt gemacht.“

Die Notoperation

Bei dem Stich mit dem Messer wurde sowohl der Muskel in der Bauchwand als auch der Dünndarm verletzt. Der als Zeuge geladene Unfallchirurg schätzte, dass die Klinge rund vier bis fünf Zentimeter eingedrungen sein musste. Es sei ein schräger Stichkanal gewesen, das Messer sei offenbar von unten nach oben geführt worden. „Wenn er nicht operiert worden wäre, wäre er innerhalb eines halben Tages verblutet“, so der Mediziner.