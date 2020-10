Florian Weber aus Lütringhausen: Sänger plant erste EP

Lütringhausen. Florian Weber ist ein junger Sänger aus Lütringhausen. Aktuell arbeitet er an seiner ersten EP. Er erzählt, was ihn bei deinen Songs inspiriert.

Jeder Tiefschlag kann der Beginn von etwas Neuem sein. Vielleicht der Start in ein neues Leben. Oder das Finden einer neuen Leidenschaft. So war es zumindest bei Florian Weber. Als das Schicksal ihn einholte, setzte sich der junge Mann aus Lütringhausen hin und schrieb seine Gedanken auf. Das Ergebnis war sein erster selbst geschriebener Song. Eine Ballade, die er seinem verstorbenen Vater widmete. Und dabei sollte s nicht bleiben. Mittlerweile plant der Nachwuchskünstler sogar eine eigene EP. „Genaueres möchte ich noch nicht verraten“, sagt er. „Aber inhaltlich wird es viel um Umstrukturierung und sich selbst ausprobieren gehen.“

Etwas Neues versuchen

Florian Weber ist 25 Jahre alt. Gebürtig kommt er aus Olpe, wohnt aber in Lütringhausen. Nach seinem Abschluss an der Hakemickeschule hat er zunächst eine Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogistik gemacht. Schnell hat er allerdings gemerkt, dass das doch nicht sein Ding ist. Seit Mai 2016 arbeitet er jetzt bei der Bundeswehr. Genauer gesagt als Stabsunteroffizier in der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) am Standort Köln. „Ich wollte einfach etwas ganz anderes machen“, erklärt Florian. „In meinem Job fühle ich mich mittlerweile wohl.“

Und das soll auch so bleiben. Zwar findet der 25-Jährige immer mehr Gefallen an der Musik und dem Gesang – ein Leben nur als Künstler ist dennoch nicht das Ziel. Wobei die ersten Schritte gemacht sind. Florian Weber hat zurzeit fünf eigene Songs (und vier Cover-Songs) online. Einer davon ist „Mein Held“, ein Dankeschön an seinen verstorbenen Vater Rüdiger Weber, das er im Februar 2019 rausgebracht hat. „Ich habe probiert, seinen Tod auf diese Weise zu verarbeiten“, erzählt er. „Und das hat auch gut funktioniert. Danach habe ich mir gedacht, ich versuche es einfach weiter.“

Mittlerweile wurde der Song 17.000 Mal bei Spotify gestreamt. Das übertrifft bislang nur sein neustes Werk „Mein Sommer“ (20.000 Streams innerhalb von zwei Monaten). In dem Lied erzählt er, wie er sich den perfekten Sommer mit seinen Freunden vorstellt.

Es war sein Großvater, der ihn zur Musik inspirierte. Franz Xaver Siepmann hat früher Posaune im Musikzug Olpe gespielt – und seinem Enkel später mit viel Leidenschaft davon erzählt. So hat Florian Weber mit neun Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen – und war später dann selbst im Musikzug Olpe aktiv, ist danach zum Musikzug Heid gewechselt. In der Zeit hat er schon angefangen, sich für Klavier zu begeistern. Nach ein paar Probestunden bei seinem Schlagzeuglehrer hat er sich Klavier dann selbst beigebracht – mit Hilfe von YouTube-Videos. „Man muss halt schauen, dass man sich das Feingefühl aneignet“, erzählt er. „Das kam nach und nach.“

Florian Weber ist bescheiden. Gesangunterricht nimmt er erst seit ein paar Monaten – und er möchte noch viel an seiner Stimme arbeiten. Und einiges hat er schon geschafft. Schon jetzt im Vergleich zu seinem ersten Song hat er sich verbessert, sagt er. „Heute achte ich mehr auf Technik“, erklärt Florian Weber. „Aber nicht nur das. Man muss lernen, sich in die Songs einzufühlen, um es richtig rüberzubringen.“

Pläne für die Zukunft

Es ist seine eigenes Leben, seine Erfahrungen, die seine Musik ausmacht. Das wird sich auch in seiner EP widerspiegeln, die er Ende des Jahres, spätestens Anfang kommenden Jahres, veröffentlichen wird. Denn zurzeit ist vieles im Umbruch. Im Dezember zieht er mit seiner Freundin Isabel nach Rhode, Und auch aus der Band (MMS), in der er zeitweise war, ist er ausgestiegen. Nun beginnt seine Zeit als Alleinkünstler. Und er hat Pläne. Irgendwann möchte er öffentliche Auftritte haben. Und seine Merchandising-Produkte mit dem FMG-Logo ( Florian Weber Music), die er zurzeit eher im privaten Rahmen veräußert, möchte er weiter vermarkten.

Bis dahin wird er noch viel Zeit in seinem Proberaum in Lütringhausen verbringen – Ideen für neue Songs hat er in jedem Fall. „Ich schreibe gerade an zwei neuen Songs für die EP“, verrät Florian Weber. „Und ein Lied über das Sauerland habe ich auch noch geplant“