Firmen im Visier von Hackern: „Das Problem wird größer“

Die Unternehmen im Kreis Olpe müssen sich vor Cyberangriffen schützen, appelliert Klaus Gräbener, Hauptgeschäftsführer der IHK Siegen-Olpe, im Interview.

Wie häufig sind Unternehmen in unserer Region von Cyberangriffen betroffen?

Wir hören davon immer wieder, allerdings fällt mir eine Einschätzung extrem schwer, in welcher Intensität diese Angriffe in unseren Betrieben durchschlagen. Eine Aussage dahingehend zu treffen, ob es sich im Einzelfall um ein heftiges oder nur um punktuelles Problem handelt, das können wir von hier nicht.

Müssen sich die Unternehmen in der Region grundsätzlich besser gegen solche Hackerangriffe schützen?

Auch zu dieser Frage gibt es keine verlässlichen Erhebungen. So viel kann ich aber sagen: Dass es sich bei diesen Cyberangriffen um ein massives Problem handelt, das in Zukunft sicherlich noch größer wird, das ist schon allein dem Umstand geschuldet, dass die Informationsverarbeitung heute in unseren Betrieben eine Intensität und ein Ausmaß auslöst, das wir so vor 30, 40 Jahren noch nicht kannten. Man muss offen sagen: Der Siegeszug der Mikroelektronik hat dazu geführt, dass Unternehmen heute nur noch überleben können, wenn sie über hoch spezialisierte IT-Infrastrukturen verfügen.

Wie können Sie als IHK Unternehmen bei der IT-Sicherheit zur Seite stehen?

Tatsächlich haben wir verschiedene Gremien, die sich damit befassen. Zum Beispiel gibt es einen IT-Leiter-Arbeitskreis. Und wir stehen kurz davor, ein größeres IT-Projekt aus dem Boden zu stampfen. Unsere Idee ist, dass wir über ein Gemeinschaftsprojekt eine Verzahnung zwischen den Unternehmen herstellen, so dass ein Erfahrungsaustausch angestoßen werden kann. Dafür stellen wir auch finanzielle Mittel zur Verfügung. Ziel ist, in den nächsten vier Jahren acht Unternehmen zu unterstützen, damit diese ihre IT-Sicherheit auf den Prüfstand stellen. All das ist dem Umstand geschuldet, dass die IT-Infrastruktur komplexer und angreifbarer wird.