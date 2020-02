Finnentroper schlägt Partygast mit Flasche auf den Kopf

Die Polizei beendete eine Schlägerei auf einer Karnevalsparty in Lennestadt-Sporke.

Sporke. Bei einer Schlägerei auf einer Karnevalsparty in Lennestadt-Sporke gab es drei Verletzte. Ein Finnentroper schlug mit einer Flasche zu.

Ein Mann aus Finnentrop soll einem Kontrahenten bei einer Schlägerei auf einer Karnevalsparty in Sporke am Samstag eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine Platzwunde. Der 21-Jährige werde sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen, erklärte die Kreispolizeibehörde in einer Pressemitteilung.

Mehrere Besucher waren gegen 23.40 Uhr in die Schlägerei verwickelt, insgesamt drei Gäste wurden verletzt. Zwei Beteiligte mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fertigte Anzeigen.

Wie es zu der Auseinandersetzung gekommen war, steht noch nicht fest.