Finnentrop: Zwei junge Frauen bei Auffahrunfall verletzt

Finnentrop. Eine 18-Jährige hat in Heggen einen Unfall gebaut. Sie fuhr mit ihrem Wagen gegen ein parkendes Auto, weil sie den Gegenverkehr übersehen hat.

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Heggen sind am Sonntag zwei Frauen verletzt worden. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin steuerte ihren Wagen gegen 17.40 Uhr in ein parkendes Fahrzeug, weil sie einem entgegenkommenden Wagen ausweichen wollte. Sie wurde ebenso wie ihre 19 Jahre alte Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht. Das berichtet die Polizei Olpe.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Fahranfängerin war in Richtung Attendorner Straße unterwegs und wollte an den Autos, die am Straßenrand parkten, vorbeifahren. Dabei übersah sie jedoch den Gegenverkehr. Sie lenkte nach rechts und versuchte zeitgleich zu bremsen, prallte aber mit ihrem Fahrzeug dennoch gegen einen parkenden Wagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde er in ein weiteres abgestelltes Auto geschoben.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.