Finnentrop: Unbekannter klaut E-Bike – und bringt es zurück

Finnentrop. Ein Unbekannter hat in Finnentrop in der Nacht zu Sonntag ein E-Bike gestohlen – und es noch vor Eintreffen der Polizei wieder zurückgebracht.

Ein E-Bike-Dieb in Finnentrop hat sich am Sonntag als offenbar reuiger Sünder präsentiert: Noch bevor die Polizei vor Ort war, um die Anzeige wegen Diebstahls aufzunehmen, brachte der Unbekannte das Rad zurück. Das E-Bike war nach Polizeiangaben gegen 3 Uhr aus einer Garage in der Straße In der Mark gestohlen worden.

Nach der Rückgabe flüchtete der Dieb zu fuß. Der Besitzer des E-Bikes beschrieb ihn als männlich, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose getragen haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. An dem Fahrrad konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.