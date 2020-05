Finnentrop: Radfahrer (54) stürzt und verletzt sich leicht

Finnentrop. Ein 54-Jähriger wollte mit seinem Fahrrad einen anderen Radfahrer überholen, doch dann scherte dieser aus. Nach dem Sturz kam er ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Fretterstraße in Serkenrode ist ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer an Christi Himmelfahrt leicht verletzt worden. Als er auf dem Weg in Richtung Ortsmitte einen anderen Radfahrer überholen wollte, übersah er, dass sein Vordermann nach links ausscherte, berichtet die Polizei Olpe. Der 54-Jährige bremste und stürzte dabei auf die Straße. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.