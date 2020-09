Finnentrop: Polizei sucht Frau mit einem roten Golf

Weringhausen. Eine Pkw nimmt einer Rollerfahrerin die Vorfahrt und flüchtet. Die Polizei bitte um Hinweise.

Am Donnerstag wurde gegen 14.45 auf der L 880 bei Weringhausen bei einem Verkehrsunfall 19-jährige Rollerfahrerin verletzte. Die junge Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug von der Serkenroder Straße kommend in den Kreisverkehr in Richtung Frettermühle. Kurz darauf fuhr eine derzeit noch unbekannte Pkw-Fahrerin, aus der Birkenstraße kommend, mit einem roten Golf in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Diese bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam dadurch jedoch auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich. Die Verursacherin hielt kurz an und stieg aus. Als die 19-Jährige aber wieder aufstand, setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um die Rollerfahrerin und den Schaden zu kümmern.

Polizei bittet um Hinweise

Die 19-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Nach Zeugenangaben fuhr die Frau einen roten Golf mit Olper Kennzeichen. Sie hatte blonde, kurze Haare, war zwischen 50 und 60 Jahre alt, klein mit einer schmalen Statur. An dem Roller entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.