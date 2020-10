Finnentrop: Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer

Die Polizei hat in Finnentrop-Rönkhausen einen Lkw-Fahrer herausgewunken, der betrunken am Steuer saß.

Olpe/Finnentrop. In Finnentrop-Rönkhausen hat die Polizei einen alkoholisierten Lkw-Fahrer angehalten. In Olpe stand ein Autofahrer wohl unter Drogen.

Polizeibeamte haben im Kreis Olpe am Donnerstag zwei Fahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol am Steuer saßen, wie die Kreispolizeibehörde am Freitag berichtet.

Auf der Bahnhofsstraße in Rönkhausen hielten die Beamten gegen 11.30 Uhr einen 53-Jährigen an, der mit einem Lkw in Richtung Kilianstraße unterwegs war. Auf Nachfrage gab er an, dass er am Vorabend Bier getrunken habe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten nahmen ihn mit zur Polizeiwache, um einen gerichtsverwertbaren Test durchzuführen.

In Olpe hielten Beamte gegen 15.45 Uhr einen 26-Jährigen an, der mit seinem Auto auf der Martinstraße fuhr. Hinweise auf einen mutmaßlichen Drogenkonsum ergaben sich, weil der Fahrer gerötete und wässrige Bindehäute hatte. Da er einen Drogenvortest ablehnte, nahmen ihn die Beamten zur Blutprobenentnahme mit auf die Wache in Olpe.

In beiden Fällen schrieben die Polizisten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.