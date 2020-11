Eigentlich sollte der Mehrgenerationenplatz in Schöndelt Ende des Jahres fertiggestellt sein. Zumindest sah es im Frühjahr ganz danach aus, als im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms 2020 die Fördermittel in Höhe von 63.000 Euro bewilligt wurden. Bei der öffentlichen Ausschreibung Anfang September betrug die Angebotssumme des Mindestbietenden allerdings etwas mehr als 137.000 Euro – und lag damit 70 Prozent höher als bei der Kostenschätzung zum Zeitpunkt des Förderantrags. (rund 80.000 Euro). Die Folge: Das Projekt wird sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Wie aus der Sitzungsvorlage zum Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Finnentrop (Termin: 17. November, 17 Uhr) hervorgeht, wurde die Ausschreibung aufgehoben, da „durch den Fördergeber keine Mittel nachbewilligt werden konnten und auch im Haushalt der Gemeinde Finnentrop für die Vorfinanzierung keine Mittel in dieser Höhe zur Verfügung standen“. Vier Themenfelder hat die Verwaltung herausgearbeitet, die die höheren Kosten erklären und die in einem überarbeiteten Leistungskatalog für eine erneute Ausschreibung angeführt werden sollen.

Die Ursachen

1. Konstruktiv erforderliche Erweiterungen

Bei einer Kamerainspektion habe sich herausgestellt, dass der vorhandene Regenwasserkanal sowie die Schächte entlang des Bürgerhauses komplett erneuert werden müssen, da der Zustand nicht für zusätzlichen, dauerhaften Wasserdurchfluss geeignet sei. Die Verlegung einer zusätzlichen Rohrleitung für das Bachwasser sei aus Platzgründen nicht möglich. Die neue Leitung müsse sowohl das Bachwasser, als auch das Niederschlagswasser des Bürgerhauses aufnehmen und zum Mehrgenerationenplatz leiten. Im Zuge dessen müsse das Pflaster entlang des Bürgerhauses komplett neu verlegt werden. Gleichzeitig soll das geplante Bachbett auf dem Mehrgenerationenplatz aufwendig abgedichtet werden, um Versickerung zu vermeiden.



Zusätzliche Mittel Der Haupt- und Finanzausschuss kommt am Dienstag, 17. November, ab 17 Uhr im Ratssaal zusammen. Eine Woche später, am 24. November, entscheidet der Rat der Gemeinde Finnentrop über das weitere Vorgehen. Es wird vorgeschlagen, die zusätzlich erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 Euro mit dem Haushaltsplan 2021 bereitzustellen.

2. Vorgaben der Unteren Wasserbehörde des Kreises Olpe laut wasserrechtlicher Genehmigung

Sowohl am vorhandenen als auch am geplanten Bachlauf müssen Einlaufbauwerke eingesetzt werden, damit das Wasser in einen Kanal geleitet wird und somit Hochwasser bzw. Überflutung vermieden wird. Da dementsprechende Angleichungsarbeiten erfolgen müssen, geht die Verwaltung von einem Mehraufwand in Form von Stundenlohnarbeiten aus.



3. Erhöhung der Aufenthaltsqualität

Ein Sonnensegel war ursprünglich nicht vorgesehen, Planerin Eva Schmies aus Schöndelt empfand diesen Zusatz jedoch als sehr sinnvoll, um die Aufenthaltsqualität auf dem Mehrgenerationenplatz dauerhaft zu erhöhen.



4. Knappe Ausführungszeit

Einen weiteren Grund für die hoch kalkulierten Preise der Bieter sieht die Verwaltung in der knappen Ausführungsfrist bis Dezember 2020, verbunden mit der gegebenen Auslastung der Baufirmen.

Die Aktualisierungen

Nach einer aktualisierten Schätzung liegen die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme in 2021 und einer weiter gefassten Ausführungszeit nun bei rund 118.000 Euro. Die zusätzlichen Fördermittel sind bereits bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt. Die Auszahlung dieser zusätzlichen Mittel kann jedoch voraussichtlich erst in 2023 erfolgen.