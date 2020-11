Finnentrop: Kleinwagen landet nach Unfall auf Beifahrerseite

Finnentrop. Beim Abbiegen kippt ein Kleinwagen und sorgt für einen Stau auf der B 236. Die 49-jährige Fahrerin stand unter Drogeneinfluss.

Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Bamenohler Straße (B 236) in Höhe des Friedhofs ausrücken. Als die Einsatzkräfte ankamen, lag ein Kleinwagen auf der Beifahrerseite auf dem Bürgersteig. Nach Polizeiangaben wollte eine 49-jährige Fahrerin nach links in den Ahornweg abbiegen, dabei kam sie aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die Frau konnte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr noch eigenständig aus dem Auto befreien. Später stellte sich heraus. dass die Frau unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest verlief laut Polizei positiv, eine Blutprobe wurde angeordnet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die Feuerwehr-Einheiten aus Lenhausen, Finnentrop und Bamenohl stellten vor Ort den Brandschutz sicher, sicherten das verunfallte Fahrzeug gegen Umkippen, klemmten die Autobatterie ab und regelten den Verkehr. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der Unfallwagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Auf der Bamenohler Straße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.