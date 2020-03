„Das hat Finnentrop/Bamenohl nicht verdient“, nimmt Sener Bükrü den Tabellenführer der Fußball-Westfalenliga in Schutz. „Alles war am Sonntag top, bis auf die eine Aktion. Wir sind super empfangen und verabschiedet worden“, betont der Sportliche Leiter von YEG Hassel. Die eine Aktion hatte es aber in sich und schlägt im Nachgang hohe Wellen.

Es war wohl die verbale Entgleisung eines Einzelnen, die etwa eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff der Partie in der H&R-Arena die Polizei auf den Plan rief, für eine Anzeige von Hassels Vorstandsmitglied Bükrü sorgte und Ermittlungen des Hagener Staatsschutzes wegen Volksverhetzung nach sich zieht.

Finnentroper Zuschauer sorgt bei Gästefans für Empörung

Auf der Tribüne, wo sich rund 20 Gästefans aufgehalten hatten, sorgte ein Finnentroper Zuschauer mit zwei bösen Sätzen für helle Empörung: „Hanau lebt! Hoffentlich passiert das auch hier!“

Der laut Polizeibericht 33-jährige Zuschauer konnte sofort identifiziert werden und wurde von den SG-Ordnern des Platzes verwiesen. Bei der hinzugerufenen Polizei zeigte Sener Bükrü den Mann an. „So etwas tut schon weh“, berichtet der Sportliche Leiter von YEG Hassel.

Was Bükrü aber auf keinen Fall will, ist es, dem Gastgeber einen Vorwurf zu machen. „Alles ist an diesem Tag wunderbar gelaufen.“ Eben bis auf diesen nicht zu entschuldigenden Ausraster eines vermeintlichen SG-Anhängers, den Sener Bükrü noch aus der letzten Saison zu kennen glaubt. Auch damals, bei einem Spiel mitten in der Woche, habe der „Idiot“ die wenigen mitgereisten YEG-Fans beleidigt.

Lob für Verhalten des SG-Geschäftsführers als Ordner

Das Vorstandsmitglied des Westfalenliga-Schlusslichts will nichts beschönigen, auch nicht das mitunter emotionale Verhalten seiner Anhänger. Aber hier sei eine Grenze überschritten. Und deshalb will er die Anzeige auch nicht zurückziehen. Das Verhalten von Julian Gabriel, Geschäftsführer der SG Finnentrop/Bamenohl, der als Ordner sofort eingeschritten sei, lobt Sener Bükrü ausdrücklich.

SG-Vorsitzender Franz-Josef Cwiklinski hat sich im Namen des Vereins am Montag „fünf Mal“ bei seinem Kollegen aus Hassel, der nicht vor Ort war, entschuldigt. „Wir haben sofort ein Platzverbot ausgesprochen. So etwas geht gar nicht. Wir müssen jetzt nachdenken, was wir machen“, distanzierte sich Cwiklinski ohne Wenn und Aber von der schlimmen Entgleisung.

Wie Sener Bükrü mitteilte, hat er seinen Trainer Ahmet Inal ausdrücklich darum gebeten, den Vorfall auf der Pressekonferenz im vollbesetzten Vereinsheim nicht zu erwähnen, um nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen. Im Nachhinein wirkt der Dank von Hassels Übungsleiter für die Gastfreundschaft von Finnentrop/Bamenohl noch skurriler.